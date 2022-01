Twee nieuwe Utrechtse kunstwerken in de etalages op Utrecht Centraal

In de etalages tegenover de ingang van het Stadskantoor op Utrecht Centraal hangen twee nieuwe kunstwerken. De twee schilderijen van kunstenaar Estelle Evers zijn tot eind februari te zien. Daarna komt er weer andere kunst in de expositieruimte.

“Met veel locaties gesloten is het fijn dat mijn werk toch nog gedeeld kan worden met een groot publiek,”, zegt Estelle. De schilderijen, Big Noise en Serenity, laten ieder een gezicht van vrouw zien. Evers, eigenaar van Galerie Estelle, richt zich dan ook vooral op portretkunst van de moderne vrouw. “Een collectie van unieke individuen met een verhaal achter elke expressie”, is te lezen op haar site.

NS Stations biedt met deze twee etalages een podium voor kunst op Utrecht Centraal. Vanaf november 2018 mogen Utrechtse kunstenaars de twee etalages op het station Utrecht vullen met hun werk.

De kunst wisselt iedere twee maanden. Zo kunnen de kunstenaars hun werk gratis in de spotlights te zetten. Het initiatief, met de naam Kunst op Utrecht Centraal, wordt gefinancierd door het Ondernemersfonds Utrecht.

Lichtkunstwerken

Vanaf vandaag gaat ook de expositie I-Light-U, die bestaat uit verschillende lichtkunstwerken rondom Utrecht Centraal, officieel van start. Het gaat in totaal om zeven nieuwe en zes bestaande werken.

“Na de donkerste maand van het jaar wordt het weer licht in Utrecht”, is te lezen op de website van de expositie. “Op de plek waar wekelijks miljoenen mensen hun weg banen naar hun werk, huis, familie of vrienden, zorgt deze I-Light-U voor verlichting. Letterlijk en figuurlijk.”