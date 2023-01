Twee Utrechters winnen een IJzeren Podiumdier

Twee Utrechters zijn zaterdag in de prijzen gevallen bij de IJzeren Podiumdieren 2022. Zo won Kimtessa Hill, teamleider programmamarketing bij TivoliVredenburg, een prijs en ook Johan Gijsen, oprichter van Le Guess Who?, nam een IJzeren Podiumdier mee naar huis.



De IJzeren Podiumdieren zijn een initiatief van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). De leden van deze organisatie konden stemmen op allerlei genomineerden in verschillende categorieën.

Hill werd door de leden gezien als beste marketeer. “Hill combineert op soepele wijze competentie en bedrevenheid met een haast bovennatuurlijk instinct aangaande het vakgebied en roept vaak vernieuwende, inspirerende publieks-projecten in het leven”, is te lezen op de website van VNPF.

TivoliVredenburg laat via sociale media weten ‘beretrots’ te zijn. “Onze teamleider programmamarketing Kimtessa is de beste marketeer van de poppodia. Wij zijn beretrots! […] Van harte Kim!”

Tekst loopt door onder tweet

Onze teamleider programmamarketing Kimtessa is de beste marketeer van de poppodia. Wij zijn beretrots! @vnpf #ijzerenpodiumdier Van harte Kim! pic.twitter.com/02BI93VnP5 — TivoliVredenburg (@TiVre_Utrecht) January 21, 2023

Smaakmaker

Johan Gijsen won in de categorie Beste Directeur. “Gijsen is een toonaangevende smaakmaker, een bezielde aanjager, een ‘tribe builder’, een drijvende kracht voor en achter de schermen. Hij weet als geen ander dat werken aan een gezond, veilig en integer werkklimaat iets is dat je samen doet.”

Johan Gijsen heeft samen met Bob van Heur, medeoprichter van het festival Le Guess Who?, eind vorig jaar ook al een Maartenspenning gekregen van burgemeester Sharon Dijksma. Ze ontvingen deze onderscheiding voor hun ‘buitengewone inzet’ voor de cultuursector van de stad Utrecht.