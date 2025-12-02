Tweede druk voor het net verschenen boek en pakje kaarten ‘Pakkie Uterech’

Het nieuwe boekje en het pakje speelkaarten Pakkie Uterech van schrijver Koos Marsman en tekenaar Fedor van Rossem gaat alweer naar de tweede druk. Vanaf 5 november was de eerste druk van 500 exemplaren bij Catch Utrecht namelijk sneller uitverkocht dan de makers hadden verwacht.

In het boekje staan de 52 belangrijkste panden van Utrecht, volledig geschreven in het puur Uteregs. In 52 korte stukjes worden de gebouwen beschreven. In het boekje zijn naast historische feiten, ook persoonlijke verhalen te lezen.

Marsman schreef de teksten en Van Rossem maakte de illustraties. Met het pakje speelkaarten kunnen mensen volledig Uteregs met elkaar praten, en zo hopen Marsman en Van Rossem het dialect verder te promoten.

Eerder maakten de twee ook al ‘t Uteregse Leesplankie, een boekje dat ook volledig in het Uteregs is geschreven. Vanaf 3 december zijn de boekjes weer verkrijgbaar bij Catch Utrecht.