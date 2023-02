Tweede Kamerleden VVD willen weten of Den Haag nog iets kan betekenen voor het afgelaste Bevrijdingsfestival

Twee Tweede Kamerleden van de VVD willen weten of de staatssecretaris nog iets kan doen om ervoor te zorgen dat er op 5 mei wel een Bevrijdingsfestival is in Utrecht. Chris Simons en Pim van Strien zijn van mening dat juist in deze tijd de vrijheid gevierd moet worden.

De organisatie van het Bevrijdingsfestival Utrecht liet eerder deze week weten dat het geplande evenement dat op 5 mei in Park Transwijk zou plaatsvinden niet door kon gaan. “Ondanks alle inspanningen is het ons als stad en provincie niet gelukt om gezamenlijk genoeg financiering bij elkaar te krijgen. Ik hoop dat we met partners voor de komende jaren het festival wel mogelijk kunnen maken”, liet voorzitter Jarrel Beets weten.

De VVD’ers hebben aan Maarten van Ooijen, voormalig wethouder in Utrecht en nu staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Kamervragen gesteld over de kwestie. “Deelt de staatssecretaris de mening van de leden van de VVD-fractie dat de huidige oorlog tussen Oekraïne en Rusland nog eens benadrukt hoe belangrijk het is om onze vrijheid te koesteren en hier stil bij te staan op 5 mei?”

Slecht weer

De gemeente en provincie Utrecht hadden beide toegezegd om de organisatie te steunen, maar volgens Manja Kerstholt, directeur van het Bevrijdingsfestival Utrecht, blijft het risico te groot, omdat tijdens een ‘slecht-weerscenario’ de horeca-inkomsten achterblijven.

“Op welke wijze zouden, gezien het bovengenoemde belang van deze festivals, deze risico’s wel kunnen worden afgedekt en welke rol kan de staatssecretaris hierin eventueel nemen”, vragen Simons en Van Strien.

Vlak nadat bekend werd dat het festival niet door zou gaan is een crowdfundingsactie gestart. Het doel is om in totaal 52.000 euro op te halen. Tot nu toe staat de teller op een kleine 5.000 euro.