Tweetakt keert deze zomer weer terug naar de Neude in Utrecht

Na zo’n drie jaar afwezigheid keert Tweetakt deze zomer weer terug naar de Neude in Utrecht. Naast deze locatie in de binnenstad, zijn er nog een aantal plekken die meedoen met dit meerdaagse festival.

Tweetakt is naar eigen zeggen een kunstfestival met theater- en dansvoorstellingen, muziekoptredens, beeldende kunst, interactieve installaties en meer. Het evenement duurt meerdere dagen en er zijn ook verschillende locaties in en rond de stad bij betrokken. Dit geldt onder meer voor de Neude, Fort Ruigenhoek en verschillende theaters.

In 2019 werd Tweetakt nog op de Neude georganiseerd. Een jaar later ging het festival vanwege de coronamaatregelen helemaal niet door. In 2021 werd besloten Tweetakt te organiseren in september, maar niet op de Neude.

Festivalhart

De organisatie koos er destijds voor om het zogenoemde festivalhart te verplaatsen naar Fort Ruigenhoek. Op deze locatie was het volgens de organisatie van Tweetakt eenvoudiger om het aantal bezoekers in de gaten te houden en voor de mensen was het op deze locatie makkelijker om voldoende afstand te houden.

Nu nagenoeg alle coronamaatregelen zijn afgeschaft is er weer voor gekozen het festival dit jaar terug te laten keren naar de Neude. Daarnaast doen ook Fort Ruigenhoek en verschillende culturele instellingen weer mee. Tweetakt begint op 25 juni en duurt tot en met 10 juli.