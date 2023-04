Twintigste editie van cultureel festival Tweetakt strijkt deze zomer neer in Utrecht

Festival Tweetakt keer deze zomer voor de twintigste keer terug naar de Neude in Utrecht. Naast deze locatie in de binnenstad, het ‘festivalhart’, vindt het evenement ook plaats bij Fort Ruigenhoek en in theaters in de binnenstad.

“Op het programma van het festival staan zoals ieder jaar nieuwe voorstellingen, kunstwerken en concerten van gevestigde makers”, zo schrijft Tweetakt. “En gezelschappen zoals Theater Artemis en Het Filiaal, van jonge talenten zoals Maxime Dreesen en Max Laros, én van artiesten waar je de komende jaren nog veel van gaat horen.”

Het festival noemt onder meer Ronnie Flex, Merol en Snelle die op de Neude optraden voordat ze echt bekend werden.

Tweetakt is naar eigen zeggen een cultureel festival met theater- en dansvoorstellingen, muziekoptredens, beeldende kunst, interactieve installaties en meer. Het duurt drie weekenden lang: van 16 juni tot en met 2 juli.

Uit volle borst

Bij Fort Ruigenhoek zijn er kunstinstallaties te zien en worden er drie tijdelijke theaters gebouwd. Verder staan er onder meer voorstellingen over queerness op het programma voor een jong publiek.

“Ze gaan over soms lastig bespreekbare thema’s als stereotypering en (zelf-) acceptatie, maar vooral ook over queer joy: in deze voorstellingen wordt uit volle borst gezongen, bulderend gelachen, uitbundig gedanst en vurig gezoend.”

De eerste voorstellingen en programmaonderdelen zijn deze week aangekondigd. De komende weken wordt het programma helemaal bekendgemaakt.