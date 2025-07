Uittips: dit is er de komende dagen te doen in Utrecht

Een nieuwe week betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zes leuke evenementen op een rij om dit weekend en de dagen erna te doen!

Dichtersfestival aan de Croeselaan

Waar: Bij de Kunstkeet naast de Rabobanktoren aan de Croeselaan

Wanneer: Zaterdag 5 juli van 13.00 tot 18.00 uur

Prijs: Gratis

De vierde editie van het Utrechtse Dichtersfestival voor dichters en poëzieliefhebbers is een feit! Na het succes van vorige edities bij de bibliotheek Neude hebben liefhebbers een nieuwe kans om vijf tot tien minuten op een open podium te gaan staan of om simpelweg te luisteren.

Drink & Draw bij de Nijverheid

Waar: de Nijverheid

Wanneer: Zaterdag 5 juli van 15.00 tot 17.00 uur

Prijs: 16,50 euro (14,50 bij vertoon studentenpas)

Tekenen en drinken; verwacht zinsbegoochelingen, naaktmodellen en muziek. Er zullen volgens de organisatie chaosprikkels zijn die jouw houtskooltje, penseel of potlood nét even dat andere hoekje van het papier doen ontdekken.

Eigen veldboeket plukken in de bloemenpluktuin

Waar: Moestuin de Haar

Wanneer: Maandagen, woensdagen, vrijdagen en zaterdagen vanaf 10.00 uur (zie openingstijden)

Prijs: 14,50 euro per veldboeket

De bloementuinpluktuin is weer geopend! Liefhebbers kunnen in de tuin kiezen tussen zo’n 40 verschillende soorten bloemen waarmee ze hun veldboeket kunnen samenstellen. Daarnaast zijn er ook workshops veldboeketten maken onder begeleiding van bloemstylisten.

80’s Verantwoord bij De Helling

Waar: Tivoli De Helling

Wanneer: Zaterdag 5 juli vanaf 20.00 uur

Prijs: 17,20 euro

Een feest met de de grootste credible hits en vergeten parels uit het decennium 80’s. Herontdek de credible knallers van 80’s Verantwoord met onder andere The Cure, Prince, Talking Heads, George Michael, Bon Jovi, Depache Mode en David Bowie in Tivoli De Helling.

BENR stadionconcert op Jaarbeursplein

Waar: Jaarbeursplein

Wanneer: Zondag 6 juli van 19.00 tot 21.15 uur

Prijs: Wisselende prijzen (max 29,95 euro per regulier ticket)

BENR speelt hun grootste show ooit met een uniek stadionconcert op het Jaarbeursplein in ‘hun stadsie’. Het Zomerstadion is omgebouwd voor één groot feest met nieuwe muziek, gastoptreden van Simon Keizer en voorprogramma door Nienke Leone.

Cabaretshow Leef! door Nickms

Waar: ZIMIHC theater Stefanus

Wanneer: Donderdag 10 juli van 20.00 tot 22.00 uur

Prijs: 28 euro

Cabaretier Nick Vismale, beter bekend als Nickms, is een nieuwe sensatie in de Nederlandse en Surinaamse cabaretwereld. Met improvisaties, unieke kijk op het dagelijks leven en grappen die dicht bij de waarheid liggen, keert Nick na het succes van zijn eerste stand-up show nu terug met Leef!.

Traditionele country uit Californië door Jesse Daniel

Waar: Tivoli Vredenburg

Wanneer: Donderdag 10 juli om 20.15 uur

Prijs: 23,85 euro (5 euro voor U-pashouders)

Jesse Daniel is een liefhebber van de traditionele country uit het zonnige Californië. Daniel begon als drummer in punkbands, maar is inmiddels een country-artiest met zo’n 200 optredens per jaar. Daniel treedt voor het eerst op in Nederland, en er zijn bij dit concert alleen staanplaatsen beschikbaar.