Uittips: dit is er de komende dagen te doen in Utrecht

Een nieuwe week betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zes leuke evenementen op een rij om dit weekend en de dagen erna te doen.

Panna- en straatvoetbaltoernooi bij Off The Tracks



Waar: Jaarbeursplein 14.00 tot 18.00 uur

Wanneer: Zaterdag 12 juli

Prijs: Gratis, aanmelden ter plekke.

Kinderen vanaf 8 jaar kunnen dit weekend hun voetbalkunsten laten zien tijdens het panna- en straatvoetbaltoernooi op het Jaarbeursplein, een evenement van het Jeugdfonds Sport & Cultuur en Panna Knock Out. Het toernooi is onderdeel van de tweede editie van Off The Tracks, een festival in het teken van straatsport en -kunst met onder andere graffiti, skate, BMX en freerunning. ‘Panna-held’ Nasser El Jackson opent het voetbaltoernooi met een show en 1-op-1-wedstrijden. Winnaars kwalificeren zich voor het NK Panna Knock Out in Amsterdam.

Open dag FC Utrecht

Waar: Voorplein van Stadion Galgenwaard

Wanneer: Zaterdag 12 juli 12.00 tot 17.00 uur

Prijs: Gratis

Voetbalfans opgelet: komend weekend houdt FC Utrecht de jaarlijkse open dag. Verwacht attracties, spelerspresentaties, optredens (o.a. Frans Duijts), een stormbaan, eSports, photobooths en meer. Dé kans om je helden te ontmoeten, handtekeningen te scoren en zelfs het veld op te mogen.

In the Name of Love

Waar: Museum Catharijneconvent

Wanneer: 12 juli tot en met 1 maart

Prijs: Tot 15 euro

Het Museum Catharijneconvent staat vanaf zaterdag in het teken van de liefde. In de nieuwe, kleurrijke tentoonstelling ‘In the Name of Love’ maken bezoekers een reis langs de vele facetten van liefde in de collectie van het museum. Van vurige passie en naastenliefde tot spirituele toewijding en schaduwzijden van liefde zoals haat en verdriet. Veel van de getoonde kunstwerken in de tentoonstelling – van onder andere Jan Toorop, Ossip Zadkine, Helen Verhoeven en Kenneth Aidoo – zijn nooit eerder voor publiek te zien geweest.

De Buiten Bios

Waar: Gageldijk 3, naast Tuincentrum Steck

Wanneer: Zaterdag 12 juli 18.00 en 20.00 uur

Prijs: 8 tot 10 euro

Het terras van restaurant Noordertuin bij Steck verandert vanaf 12 juli elke zaterdag in een openluchtbioscoop. Tot en met 23 augustus draait De BuitenBios daar wekelijks twee filmklassiekers op groot scherm. Elke avond worden er twee films vertoond: een familiefilm om 18.00 uur en een film voor volwassenen om 20.00 uur. De eerste editie start met Up en Edward Scissorhands. Er worden ook bioscoopsnacks, zoals popcorn, verkocht. Bij slecht weer wordt de voorstelling naar binnen verplaatst.

Leif Vollebekk

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: Maandag 14 juli 20.00 uur

Prijs: 38,50 euro

De Canadese singer-songwriter en multi-instrumentalist Leif Vollebekk (de achternaam kreeg hij via zijn Noorse voorouders) maakt melancholiek stemmende, poëtische indiefolk. Langzamerhand vindt hij een steeds groter publiek. Zo ook met zijn nieuwe (vijfde) album Revelation (2024), een plaat die volgens de Amerikaanse publieke omroep NTR voelt als ‘een diepe ademteug, een lange wandeling in het bos of een heerlijk middagdutje in de zon’.

Concert van Wishful Singing en het Amsterdams Andalusisch Orkest

Waar: Pieterskerk

Wanneer: Maandag 14 juli 11:00

Prijs: Gratis, reserveren via deze link

Wishful Singing presenteert een bijzondere editie van ‘Mindful Monday’ in de Pieterskerk. Het ensemble geeft namelijk een voorproefje van Lied van de Sibylle, een eeuwenoud muziekstuk dat tot het UNESCO-werelderfgoed behoort. Het is een gezang – afkomstig van Mallorca – dat het einde der tijden aankondigt en de vraag opwerpt “wat gebeurt er als we vergeten wat ons samenbrengt?”. Bezoekers horen fragmenten uit het Lied van de Sibylle, uitgevoerd door de zangeressen van Wishful Singing en twee musici van het Amsterdams Andalusisch Orkest.

Utrecht Lacht bij Hofman

Waar: Restaurant Hofman aan het Janskerkhof

Wanneer: Woensdag 16 juli 20.30 uur

Prijs: Gratis

Elke woensdagavond betreden verschillende comedians het podium van restaurant Hofman om jouw week te breken met een lach. Als je een plek weet te bemachtigen, kun je gratis genieten van de optredens. Elke eerste woensdag van de maand wordt de show in het Engels gedaan.