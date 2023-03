Uittips in Utrecht: Africa Safari, Stille Disco, cabaretier Martijn Kardo of het Operakoor

Wie nog geen plannen heeft voor het komende weekend, kan die nu gaan maken! Er staat namelijk weer van alles te gebeuren in Utrecht waar je nog bij kunt zijn.

Verhalenavond ‘Vrouwen die Muren afbreken’



Waar: Savannah Bay

Wanneer: vrijdag 3 maart

Prijs: 3,50 euro

In het kader van Internationale Vrouwendag (8 maart) vindt op 3 maart een storytelling van Véronique Konings plaats in de Utrechtse boekwinkel Savannah Bay. Konings vertelt hierbij over het ontstaan van het project ‘Vrouwen die muren afbreken’ en neemt je mee in de verhalen van drie vrouwen uit het gelijknamige boek. Na het luisteren kunnen de deelnemers zelf verhalen delen en ervaringen uitwisselen over hoe we de muren in ons eigen leven kunnen slechten. Tickets zijn te koop op de website van de boekwinkel.

Buurten over Grenzen: Africa Safari

Waar: ZIMIHC theater Stefanus

Wanneer: vrijdag 3 maart

Prijs: gratis, met donatie

Africa Safari is een initiatief van Daniel Okiror. De van oorsprong Ugandese muzikant bespeelt verschillende snaarinstrumenten. Het idee achter Buurten over Grenzen is het behouden van de muziek- en (eet)cultuur uit verschillende landen. De organisaties willen hun muziek en cultuur delen en iedereen uitnodigen mee te doen. Het programma bestaat uit verschillende bands, dansen op de muziek, een dj en Afrikaans eten. Het evenement is gratis te bezoeken, een donatie wordt gewaardeerd.

Stille Disco XL

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: zaterdag 4 maart

Prijs: 13,50 euro

Zaterdagavond kleurt de zaal Ronda weer rood, blauw en groen tijdens Stille Disco XL TivoliVredenburg. Dans mee op de meest aanstekelijke disco & house of zing de longen uit je lijf met de beste klassiekers en de meest nostalgische hits. Ga jij voor Kanaal Blauw, Rood of Groen? Trommel je vrienden op en scoor snel je tickets via de website van TivoliVredenburg.

Martijn Kardol: De Situatie

Waar: Podium Hoge Woerde

Wanneer: zaterdag 4 maart

Prijs: 10 tot 19 euro

Cabaretier Martijn Kardol pakt elke situatie aan in zijn derde voorstelling, over het bezweren van een crisis in je leven. Als eerste cabaretier ooit won hij in één theaterseizoen alle prijzen tijdens het Groninger Studenten Cabaret Festival en het Leids Cabaret Festival. In de nieuwste voorstelling haalt Martijn in zijn geheel eigen stijl allerlei herkenbare en hilarische situaties aan. Want of het nu gaat om het leren omgaan met een pandemie en een dreigende klimaatcrisis of het samen met je vriendin moeten beslissen wat er wordt gekeken op Netflix: iedere crisis heeft zijn impact. Tickets zijn te koop via de website van het Podium.

Utrechts Operakoor: Krokusconcert

Waar: Geertekerk

Wanneer: zondag 5 maart

Prijs: 10 tot 20 euro

Voor zondagmiddag staat een feestelijk Krokusconcert op het programma in de Geertekerk in Utrecht. Het concert zal bestaan uit een selectie van bekende en minder bekende operawerken van vooral Verdi, Gluck, Gounod en Rossini. Het koor en de soliste worden op de piano begeleid door de vaste pianist van het koor Thijn Vermeulen, en de muzikale leiding is in handen van dirigent Ardjoena Soerjadi. De uitvoering is in samenwerking met de bekende mezzosopraan Mylou Mazali, die ook de presentatie van het concert verzorgt.

Yuku en de Himalayabloem (5+)

Waar: Hoogt in Bieb Neude

Wanneer: zondag 5 maart

Prijs: 6,50 tot 7,50 euro

Yuku en de Himalayabloem is een vrolijke muzikale film over het dappere muisje Yuku dat met haar ukelele op zoek gaat naar een legendarische Himalayabloem. Yuku zingt en speelt zich een weg van lied naar lied in dit levendige avontuur vol verrassende vriendschappen en aanstekelijke muziek. Deze film is dit jaar tijdens Cinekid uitgeroepen tot beste kinderfilm. Kaartjes zijn te koop via de website van Hoogt.

De schaduwkanten van vleesconsumptie



Waar: Academiegebouw

Wanneer: dinsdag 7 maart

Prijs: gratis

De import van soja uit Zuid-Amerika groeit nog ieder jaar. Voor de Braziliaanse boer is het een lucratieve business en voor de Nederlandse een goedkope manier om aan eiwitrijk veevoer te komen. Maar er is een keerzijde. Delen van de Amazone worden platgebrand voor nieuwe landbouwgrond. Planten verdwijnen, het leefgebied van dieren neemt af, en de rechten van inheemse bevolking worden geschonden. Is het tijd om te stoppen met het importeren van soja? Zijn er alternatieven die we dichter bij huis kunnen verbouwen? Of moeten we nu echt stoppen met vlees eten? Met ecoloog dr. Pita Verweij.