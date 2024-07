Uittips in Utrecht: ChatGPT Comedy, Quiz Zegers en Zie de Mens

Een nieuwe week betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rij om dit weekend en de dagen erna te doen!

Rietveld Schröder Atelier: creatieve workshops collagekunst

Waar: Rietveld Schroderhuis

Wanneer: 26 juli tot 23 augustus

Prijs: 22,50

Creatievelingen kunnen hun ei kwijt bij het rietveld schroderhuis. Daar is namelijk een collage workshop waar wordt gefocust op abstractheid. Je leert technieken voor hoe je een krachtige en evenwichtige compositie kan maken, en het allerbeste? Je hoeft er niet eens goed voor te kunnen tekenen. Kunstliefhebbers kunnen ook blij zijn, want voorafgaand aan de workshop is een rondleiding door het huis.

ChatGPT Comedy

Waar: de kargadoor

Wanneer: 27 juli

Prijs: 22,00

Computers nemen steeds meer van onze banen over, maar onze humor zullen ze nooit kunnen begrijpen. Althans, dat is wat je misschien zou denken. Je kan zelf een oordeel vellen over die uitspraak tijdens de chatGPT comedy avond in de Kargadoor. Comedians nemen het op tegen het orakel van het internet, om voor eens en altijd te bepalen wie nu eigenlijk de allerbeste moppentapper is.

LRC zomeravonden

Waar: leidsche rijn centrum

Wanneer: 20 juli t/m 24 augustus

Prijs: gratis

Hapje en drankje, een muziekje en een portie lekker weer. Aan die laatste kunnen we weinig doen, maar die andere twee wel degelijk. Liefhebbers van muziek zouden deze zomervakantie eens een bezoek kunnen brengen aan de LRC zomeravonden. Elke zaterdag vanaf het einde van de middag staat er op het Brusselplein een love muziekact die de sfeer erin brengt. Of dat nou Italiaans of Nederlandstalig is, alles komt voorbij.

A lazy sunday afternoon

Waar: julianapark

Wanneer: 28 juli

Prijs: gratis

Nog zo’n gratis muziekevenement, maar dan nét wat anders. Geniet in het Julianapark op de zondagmiddag van het minifestival A Lazy Sunday Afternoon, dat zich focust op lokale artiesten. De invulling daarvan loopt sterk uiteen. Denk onder meer aan spoken word, singer songwriters en koren. Stof dat kleedje (of tentzeil als het heeft geregend) af, en nodig je leukste vrienden uit om aan te sluiten. Dan volgt die gezelligheid vast vanzelf.

Quiz Zegers

Waar: Slachtstraat Filmtheater

Wanneer: 30 juli t/m 27 augustus

Prijs: gratis

Algemene kennisfanaten opgelet: blijf deze zomer scherp door middel van de Quiz Zegers. Iedere laatste dinsdag van de maand is er weer een quiz bij het Slachtstraat Filmtheater. Meedoen is belangrijker dan winnen, maar uiteraard zijn er ook een aantal leuke prijzen te bemachtigen. Goed om te weten: teams mogen uit maximaal 4 personen bestaan.

Imarhan

Waar: EKKO

Wanneer: 31 juli

Prijs: 21,50

Imarhan is er voor iedereen die wel houdt van een avond met grensverleggende muziek. De band speelt namelijk een mix van Sahara-blues, groovy Afrikaanse funk en invloeden uit rock en jazz samen. Denk je nou ook: ik heb geen idee wat ik me daarbij moet voorstellen, dan is 31 juli de uitgelezen kans om die vraag beantwoord te krijgen. Verwacht in ieder geval geen zoetsappig liefdesliedjes die iets weghebben van The Sound of Music. Thema’s die aan bod komen zijn onder meer een vergeten generatie, met verwijzingen naar de natuur, onderdrukking, verloren jeugd, hoop en strijd.

Zie de Mens

Waar: Moreelsepark

Wanneer: 31 juli t/m 5 augustus

Prijs: 8,50

Make love not war, wie kent die uitspraak nou niet? Tijdens de muzikale documentaire ‘Zie de Mens’ wordt gekeken naar hoe we meer van elkaar kunnen houden. Denk aan familie en naasten, maar ook onbekendere karakters zoals de persoon die voordringt in de supermarkt. Het haalt het bloed onder je nagels vandaan, maar hoe kan je zelfs dan liefde opbrengen voor een ander? Met het advies van kinderen wordt geprobeerd een antwoord te krijgen op die vraag. Tijdens de documentaire komt zang en audio uit gesprekken met kinderen voor. Experimenteel, en wie weet wordt de wereld er wel weer een stukje beter door. Deze voorstelling is een onderdeel van de Parade.