Uittips in Utrecht; dit is er allemaal te doen

Een nieuwe week betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rij om dit weekend en de dagen erna te doen!

Utrecht Science Week

Waar: Utrecht Science Park

Wanneer: vrijdag 27 september t/m 6 oktober

Prijs: gratis

De vierde editie van de Utrecht Science Week vindt plaats van vrijdag 27 september tot en met zondag 6 oktober. Het Utrecht Science Park zet zijn deuren open voor iedereen die geïnteresseerd is in wetenschap. Tijdens deze week kun je genieten van een gevarieerd programma met boeiende lezingen, interactieve workshops, rondleidingen en interessante interviews, allemaal rondom het thema wetenschap.

The Canterbury Songs

Waar: Pieterskerk

Wanneer: vrijdag 27 september, 20:15 uur

Prijs: 12,50 tot 32,50 euro

De Pieterskerk verandert vrijdag in een podium voor Engelse renaissancemuziek! Het Nederlands Kamerkoor brengt de levendige wereld van Chaucer’s The Canterbury Tales uit de veertiende eeuw tot leven. Voorafgaand aan het concert zal artistiek directeur Tido Visser het seizoen officieel openen. Daarna volgt een interview van Peter Philips met William Knight over de muziek die ten gehore zal worden gebracht. De deuren gaan open om 19:15 uur.

Betweter Festival

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: vrijdag 27 september

Prijs: 18.50 euro

Een mix van talks, interviews, installaties, film, muziek en live wetenschappelijk onderzoek. Het Betweter Festival is er weer! Filosoof Tim Fransen deelt een boodschap van hoop in moeilijke tijden. De Mediameiden praten met Kim Loyens over wat helpt tegen grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. En de Amsterdamse band WIES verrast met Nederpop.

Pasar Makam

Waar: Podium Oost

Wanneer: zaterdag 28 september, 11:00 uur

Prijs: 5,79 euro

Kom, proef en dans! Podium Oost organiseert samen met Stichting Aku Melihat Engkau een Pasar Makan: een gezellige indoor markt vol Aziatische lekkernijen en live Indonesische muziek. De volledige opbrengst van deze dag gaat naar een weeshuis in Medan.

Feestelijke start Kinderboekenweek met Noëlle Smit en Erik van Os

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: woensdag 2 oktober, 15:00 uur

Prijs: gratis

‘De vierling op de vensterbank’ is hét prentenboek van deze Kinderboekenweek, geïllustreerd door Noëlle Smit, met tekst van Elle van Lieshout en Erik van Os. Ter ere van de start van de Kinderboekenweek komen Noëlle en Erik woensdag naar de bibliotheek om samen met tekeningen, muziek en verhalen het feest te openen!

Het Debuut

Waar: Theater Kikker

Wanneer: dinsdag 1 oktober

Prijs: vanaf 10.50 euro

Tijdens Het Debuut ontdek je de meest opvallende afstudeervoorstellingen van 2024. Op één avond zie je drie bijzondere voorstellingen van opkomende theatermakers. Als een van de eersten ontdek je deze talenten, waar je ongetwijfeld nog veel van gaat horen.

Over lobby, macht en onzichtbare belangen

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: dinsdag 1 oktober, 20:00 uur

Prijs: gratis

Lobbyisten spelen een belangrijke rol in de Nederlandse politiek. Ze beïnvloeden beslissingen van milieubeleid tot belastingregels. Bestuurskundige prof. Caelesta Braun onderzoekt de stem van kleinere partijen, terwijl lobbyist René Rouwette laat zien hoe gemeenten, ngo’s en overheidsorganisaties hun standpunten in Den Haag proberen te vertegenwoordigen.