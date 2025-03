Uittips in Utrecht; dit is er de komende dagen allemaal te doen

Een nieuwe week betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rij om dit weekend en de dagen erna te doen!

10 JAAR Tante Joke Karaoke

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: 7 maart

Prijs: 22 euro

Het is FEEST! Want Tante Joke bestaat 10 jaar en dat wordt gevierd in CAPS LOCK! Daan Boom, Jasper Demollin en meer vrienden van de band zijn erbij. Al een decennium lang speel jij de leadzanger met de Tante Joke Karaoke Band. Warm alvast je stem op en zing mee met Frans Bauer, ABBA of Britney Spears!

Café Theater Festival

Waar: diverse locaties

Wanneer: 6 t/m 9 maart

Prijs: Vrijwillige bijdrage

In maart 2025 verovert het Café Theater Festival opnieuw de horeca in Utrecht. Verschillende nieuwe makers brengen verrassende voorstellingen in diverse cafés in de stad. Nieuw dit jaar: een pop-up café op station Utrecht Centraal, waar reizigers optredens en een foto-expositie kunnen bekijken, festivaltips krijgen én een VandeStreek 0.0 biertje mogen proeven!

Zaterdagmiddag Muziek: Johann Sebastian Bach

Waar: Domkerk

Wanneer: 8 maart

Prijs: gratis

Er komt weer een muzikale middag aan in de Domkerk! Dit keer wordt De Matthaüs van Bach ten gehore gebracht. Het orkest bestaat grotendeels uit studenten van de Oude Muziekafdelingen van de conservatoria van Utrecht, Den Haag en Amsterdam. De solisten zijn jonge zangers, nog studerend of recent afgestudeerd!

Schrijfcafé: Schrijven over je moerstaal

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: 8 maart

Prijs: 15 euro

Elke tweede zaterdag van de maand organiseert de Bibliotheek Neude het Schrijfcafé. Onder begeleiding van Annemarie en Trea van Tools voor Taal werk je twee uur lang aan diverse schrijfopdrachten. Elke bijeenkomst staat in het teken van een nieuw thema of onderwerp. Dit keer is het thema ‘Je moerstaal’, over zeggen zonder dat we het doorhebben.

De Grootste Goochelshow (6+)

Waar: Stadsschouwburg Utrecht

Wanneer: 9 maart

Prijs: vanaf 10 euro

De broertjes Caspaar en Domingo zijn de grootste tovenaars van de hele woonkamer. Als echte illusionisten laten ze konijnen uit hun hoed springen en olifanten in het niets verdwijnen. Wanneer de oudste broer zijn jongere broer naar een mysterieuze plek tovert, doen ze een verrassende ontdekking: een extra broertje! Naast deze voorstelling is er ook een ouder- en kindworkshop van 12:15 tot 13:45, waarin je voor vijf euro samen de magie van het goochelen kunt ontdekken!

Lale Gül: Ik ben vrij

Waar: Stadsschouwburg Utrecht

Wanneer: 10 maart

Prijs: 16 tot 26 euro

Drie jaar na haar spraakmakende debuutroman Ik ga leven, waarin ze haar jeugd in een strenggelovig moslimgezin beschreef, gaat schrijver en columnist Lale Gül in gesprek met NRC-redacteur Sheila Kamerman. Haar keuze om te breken met haar achtergrond bracht haar vrijheid en nieuwe vriendschappen, maar ook bedreigingen en verstoting door haar familie en oude vrienden. Was het die prijs waard? Tijdens dit theatercollege is er ruimte om vragen te stellen en in gesprek te gaan.

Verzet!

Waar: Theater Kikker

Wanneer: 11 en 12 maart

Prijs: 15 euro

Een meeslepende en actuele voorstelling over verzet, verteld door een van Nederlands bekendste verhalenvertellers. Sahand Sahebdivani duikt in de vele gezichten van verzet, zowel binnen als buiten zijn eigen Iraanse geschiedenis. Zijn verhalen worden krachtig afgewisseld met spoken word, archiefmateriaal en intrigerende livemuziek.