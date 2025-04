Uittips in Utrecht; dit is er de komende dagen allemaal te doen

Een nieuwe week betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rij om dit weekend en de dagen erna te doen!

Boekpresentatie: Vivian Tevreden ‘Ma Yenko – Een Caraïbisch levensverhaal’

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: 4 april

Prijs: gratis

Ma Yenko brengt generaties vrouwen tot leven op Anguilla, Sint Maarten, Curaçao en in Nederland. Hun verhalen tonen de pijn van slavernij en kolonisatie in de Caraïben. Deel 1 verscheen in mei 2024, deel 2 volgt nu. Tijdens de boekpresentatie is er muziek, met liedjes in het Papiamentu.

Run and Roast

Waar: Fort aan de Klop

Wanneer: 5 april

Prijs: 22.50 euro

Na een 5 of 10 kilometer hardloopwedstrijd smaakt een heerlijke burger extra goed! Run & Roast keert op zaterdag 5 april 2025 terug in Utrecht. Hardlopen, muziek, fakkels, burgers en drankjes zorgen voor een sfeervolle tweede editie. Inschrijven kan voor 5 of 10 km.

Ligconcert Koen Visser

Waar: Stadsklooster Utrecht

Wanneer: 5 april

Prijs: 7.50 euro

In een sfeervolle oude kerk neemt pianist Koen Visser je mee in zijn melancholische, meditatieve muziek. Hij speelt eigen composities, waaronder stukken van zijn nieuwe EP Fragments of Self, en werken van inspiraties zoals Einaudi en Beving. Laat je liggend meevoeren door een avond vol rust en bezinning.

Rondleiding Stadsschouwburg Utrecht

Waar: Stadsschouwburg Utrecht

Wanneer: 5 april

Prijs: 3 euro

Altijd al een kijkje achter de schermen van Stadsschouwburg Utrecht willen nemen? Evi Verleije leidt je rond en vertelt over de architectuur, theaterberoepen en de schouwburg als bedrijf. Vragen? Stel ze gerust, Evi kent het theater door en door!

Lente-ochtendretreat op Landgoed Amelisweerd

Waar: Koningslaan 9

Wanneer: 6 april

Prijs: 45 euro

Met een kop thee wordt je ontvangen op landgoed Amelisweerd, gevolgd door een ontspannen wandeling in de groene omgeving. Staand tussen de bomen, wordt begonnen met zachte yoga. Eenmaal binnen ga je verder op de mat, met onder meer yoga nidra. De ochtend wordt afgesloten met een zelfgebakken lekkernij en het trekken van een inspiratiekaart.

De Utrecht Cocktail Week

Waar: diverse locaties in de stad

Wanneer: 7 t/m 13 april

Prijs: 7.50 euro

Tijdens de Utrecht Cocktail Week kunnen bezoekers genieten van unieke cocktails, zorgvuldig samengesteld door topbarmannen. Elke deelnemende locatie biedt twee exclusieve signature cocktails aan, waarvan er één alcoholvrij of met weinig alcohol is. Naast het proeven van de speciale cocktails, worden er gedurende de week diverse workshops, bar take-overs, masterclasses en proeverijen georganiseerd, zowel voor bartenders als voor geïnteresseerde bezoekers. Dit jaar nemen maar liefst 20 horecazaken uit de stad deel, onder meer De Utrechter, Duke of Tokyo, Lebowski’s Speakeasy, Miyagi and Jones en Restobar Rosie zijn van de partij.

Feiten en Fabels over migratie

Waar: Jacobikerk

Wanneer: 10 april

Prijs: gratis

Migratie domineert het nieuws. De spanning in Den Haag is overal merkbaar en verdeelt ons land. Er worden veel grote woorden gebruikt, zoals “migratiegolf”, “het strengste asielbeleid ooit”, “gelukszoekers” en “echte vluchtelingen”. Is dit allemaal een overdrijving, of is er daadwerkelijk iets aan de hand? Op 10 april gaan socioloog Hein de Haas, historica Beatrice de Graaf en gespreksleider Trineke Palm in gesprek over de feiten en fabels rondom migratie.