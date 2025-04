Uittips in Utrecht; dit is er de komende dagen allemaal te doen

Een nieuwe week betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rij om dit weekend en de dagen erna te doen!

De pot op!

Waar: Volksbuurtmuseum

Wanneer: 10 april t/m 21 september

Prijs: 7.50 euro

Iedereen is anders, maar één ding hebben we gemeen: we moeten allemaal naar het toilet. Dat dit vroeger heel anders ging—zonder wc’s, soms zelfs poepend naast elkaar—kunnen we ons nauwelijks voorstellen. Ook beseffen we vaak niet hoe belangrijk riolering is geweest voor onze gezondheid en leefomgeving. In deze tentoonstelling ga je terug naar de tijd vóór de moderne wc en riolering.

Theosofisch/filosofisch café

Waar: Oudegracht 227

Wanneer: 12 april

Prijs: gratis

In het centrum van Utrecht organiseert de Theosophical Society Point Loma (TSPL) een theosofisch/filosofisch café. In gesprek verken je vragen als: Waar komt onze drang tot groei vandaan? Wat is onze rol in de natuur? En wat is de essentie van ons leven?

Middeleeuws Wijncollege

Waar: Paleis Lofen

Wanneer: 15 april

Prijs: 15 euro

Proef de middeleeuwen in Paleis Lofen! Historicus en vinoloog Mariëlla Beukers neemt je mee langs de Rijn tijdens het Middeleeuws Wijncollege, met verhalen én een proeverij van drie historische wijnen. Een unieke mix van smaak, geschiedenis en sfeer.

Brainwash Special: Jonathan Haidt

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: 16 april

Prijs: 19.50 euro

Kun jij je telefoon nog wegleggen? Sociaal psycholoog Jonathan Haidt spreekt over de impact van smartphones en sociale media op onze mentale gezondheid. In zijn boek Generatie angststoornis stelt hij dat sociale media bijdragen aan een mentale crisis, vooral onder jongeren. Terwijl de fysieke wereld veiliger wordt, zijn we online kwetsbaarder dan ooit. Wat doet dit met ons, en hoe kunnen we hier beter mee omgaan? Gen Z’er Yasmin Ait Abderrahman gaat in gesprek met Haidt.

The Kik: Bal Populaire

Waar: Podium Hoge Woerd

Wanneer: 11 april

Prijs: 14 tot 28 euro

Levensliederen, smartlappen en tranentrekkers – het kon niet uitblijven dat The Kik, onder leiding van Dave von Raven, zich eraan zou wagen. In een tijd waarin de sfeer ver te zoeken was, bouwde Dave thuis zijn eigen kroegje: Belgisch bier, gedimd licht, een dansorgel en stapels platen van iconen als Johnny Hoes en Corry Konings. De ideale voedingsbodem voor een nieuw album vol nostalgische levensliederen, waar romantiek, gezelligheid en melancholie samenkomen.

Martijn Koning: Try-out tournee

Waar: Werftheater

Wanneer: 11 en 12 april

Prijs: 19.50 euro

Martijn Koning gaat op try-out. Hij durft te improviseren, nieuwe ideeën hardop te verkennen en grappen ter plekke te slijpen. Goed voorbereid, maar op het podium volledig los. En jij kunt erbij zijn!

Theater Rotterdam: Hamlet

Waar: Stadsschouwburg Utrecht

Wanneer: 11 april

Prijs: 19 euro

Hamlet rouwt om zijn vader, maar niemand lijkt daar ruimte voor te maken. Zijn moeder hertrouwt snel met diens broer, en Hamlet voelt hoe de werkelijkheid onder zijn voeten verdwijnt. Verstrikt in twijfel en verdriet belooft hij één ding: hij zal zijn vader niet vergeten.