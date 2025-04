Uittips in Utrecht; dit is er de komende dagen allemaal te doen

Een nieuwe week betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rij om dit weekend en de dagen erna te doen!

Paasjubel op het Domplein

Waar: Domplein

Wanneer: zondag 20 april om 05:45u

Prijs: gratis

Op de vroege zondagmorgen wordt er tijdens de Paasjubel gewacht op het aanbreken van de nieuwe dag om de opstanding van Jezus te vieren. Bij zonsopkomst om 06.32 uur klinken de klokken van de Domtoren en daarna kan iedereen aansluiten voor een gezamenlijk ontbijt in de Domkerk.

Snelschaaktoernooi in TivoliVredenburg

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: zaterdag 19 april

Prijs: gratis – aanmelden via de website

Of je nu een ervaren schaker bent of pas net de basis kent van het schaken – iedereen is welkom om mee te doen. Voordat het toernooi begint wordt voor de mensen die de regels niet kennen een snelcursus gegeven. Tijdens het drie uur durende toernooi speelt iedereen snelle potjes van ongeveer tien minuten waarna er een winnaar uitkomt. Er wordt genoeg animo verwacht waardoor mensen tegen gelijkwaardige tegenstanders kunnen spelen.

Eggshibition 2025

Waar: VOGELFREI & Havenloods terrein

Wanneer: zaterdag 19 april

Prijs: gratis

Bij deze expositie staan bijna vijftig door Utrechtse kunstenaars, beschilderde struisvogeleieren centraal. Daarnaast wordt het voorjaar gevierd met de jaarlijkse lancering van het lentebier van Brouwerij ’t IJ: PaasIJ. Verder kunnen bezoekers rekenen op punk, silent poetry aerobics, de Grote Petje-Op-Petje-Af Paasquiz en nog veel meer!

Tentoonstelling over handicap ‘Ik ben gewoon hier’

Waar: Centraal Museum

Wanneer: zaterdag 19 april t/m zondag 24 augustus

Prijs: 8 tot 17,50 euro

Handicap is niet ver weg. Het is gewoon en bijzonder tegelijk. In Ik ben gewoon hier kijk je vanuit handicap naar maker, mens en maatschappij. Het Kreukelcollectief – een groep gehandicapte kunstenaars, activisten en onderzoekers – zet in deze tentoonstelling het idee van een maakbaar leven op z’n kop. Want wanneer voldoen je lichaam en geest aan ‘de’ norm? En wie bepaalt dat eigenlijk?

Stefanus Appeltaartconcert: Bijna-bekende meesterwerken

Waar: ZIMIHC theater Stefanus

Wanneer: woensdag 23 april

Prijs: 5 euro (incl. appeltaart en thee/koffie)

Benieuwd welke werken bijna-bekend zijn? Kom dan naar het Appeltaartconcert waarin het strijktrio Appelfusie – Charlotte Basalo (viool), Michiel Holtrop (altviool) en Kalle de Bie (cello) – bijna-bekende meesterwerken speelt. Muziek inspireert, ontroert en verbindt. En na de muziek? Dan is er appeltaart!

Kompagnie Kistemaker: BRAM

Waar: Theater Kikker

Wanneer: dinsdag 22 april en woensdag 23 april om 20:00u

Karlijn Kistemaker en Rop Verheijen gaan na groot succes op Oerol de theaterzaal in door op ontdekkingstocht te gaan door de geschiedenis van die ene excentriekeling die elke familie heeft. Kunstenares Bram (1934-1998) was zo’n rare snijboon in de familie. Was de oma van Bram een vooruitstrevende feminist? Een compromisloze kunstenaar? Een harteloze moeder? Verheug je op een bijzonder familieverhaal met cassettebandjes. Veel cassettebandjes.

Er is een meel & feel inleiding voor publiek met een visuele beperking tijdens de show van woensdag 23 april om 19:00u.

‘Sonja’ een toneelstuk over de populaire talkshowhost

Waar: Stadsschouwburg

Wanneer: maandag 21 april om 20:00u

Prijs: 13 tot 32 euro

Angela Schijf, Stefan de Walle en Chava voor in ‘t Holt spelen in het nieuwe toneelstuk ‘Sonja’, dat een ode is aan het gesprek en een pleidooi voor het stellen van vragen. De voorstelling is een vrije interpretatie van het boek, het leven en de televisiecarrière van Sonja Barend. Het publiek zal volgens de makers ervaren hoe een verborgen oorlogsverleden een leven blijvend kan beïnvloeden en benadrukt het belang van vragen stellen, ook als je weet dat veel antwoorden nooit zullen komen.