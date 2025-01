Uittips in Utrecht; dit is er de komende dagen allemaal te doen

Een nieuwe week betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rij om dit weekend en de dagen erna te doen!

Bambie Begrijpt Het (Niet)

Waar: Theater Kikker

Wanneer: 24 en 25 januari

Prijs: 11.50-23.00 euro

Speciaal voor Utrecht brengt theatergroep Bambie iets compleet nieuws. De Bambies gaan de buitenproductie Bambie Begrijpt Het, die in 2022 op het Oerol-festival werd gepresenteerd, ombouwen voor de zaal. In de uitgestrekte leegte van een open veld demonstreerden twee vrolijke heren toen hun wereldkennis. Nu komt deze bijzondere voorstelling naar Theater Kikker!

Koor In de Stemming: Noorderlicht

Waar: Jacobikerk

Wanneer: zaterdag 25 januari

Prijs: 15 euro

Zes jaar geleden was het Utrechtse Koor In de Stemming nog een kleine zanggroep, opgericht door oud-klasgenoten. Nu staat er een zestigkoppig koor op het podium voor een groter publiek, met een mix van klassiek en volksmuziek. Dit winterconcert is een eerbetoon aan de Noorse componist Ola Gjeilo, met het noorderlicht als thema. Onder leiding van dirigent Noëmi Schermann bezingt het koor de sfeer van magische kleuren in de duistere nacht.

UJazzFest 2025

Waar: Parnassos Cultuurcentrum

Wanneer: zaterdag 25 januari

Prijs: 32.50 euro

Op zaterdagavond 25 januari is het tijd voor het jaarlijkse UJazzFest, met dit jaar een gevarieerde programmering! Onder andere de klanken van het Henk Kraaijenveld Quintet, Teus Nobel & Sara Brink-Nielsen en de band van Hans Dulfer zullen te horen zijn.

10.000 stappen met Willemijn

Waar: diverse locaties in Utrecht

Wanneer: 25 januari, 8 en 15 februari

Prijs: 15 euro

Het nieuwe jaar is begonnen en je hebt vast al wat goede voornemens in gedachten, zoals meer bewegen. Waarom niet starten met een frisse winterwandeling? Willemijn Bánki van Stadswandelingen Utrecht neemt je mee op een tocht van minstens 10.000 stappen door de stad. Aanmelden kan via stadswandelingenutrecht@gmail.com.

DANSCafé.50up

Waar: Podium Oost

Wanneer: zondag 26 januari

Prijs: 8.50 euro

Ben je 50 of ouder? Kom dan dansen op de leukste hits uit de jaren 70, 80 en 90! DANSCafé.50up is een wijkinitiatief, ontstaan in samenwerking met Podium Oost, Oost voor Elkaar en Sport Utrecht. In het DANSCafé kun je genieten van swingende muziek, terwijl clips op het grote scherm je verder in de feeststemming brengen.

Metgezwel

Waar: Stadsschouwburg Utrecht

Wanneer: 29 en 30 januari

Prijs: 15-20 euro

Hoe overleeft een relatie de grootste nachtmerrie: de ontdekking dat je partner een tumor in zijn hoofd heeft? Sinds die tijd staan acteur Sander Plukaard en muzikant REINDIER iedere ochtend op met een glimlach en een dansje. Niet omdat er iets te vieren was, maar omdat positiviteit het enige was dat hen door deze zware periode kon dragen.

Barbara Sofie Middelkoop: Susan in de overgang is gescheiden

Waar: Werftheater

Wanneer: donderdag 30 januari

Prijs: 19.50 euro

Susan in de Overgang is online een fenomeen. In haar humoristische video’s maakt ze de ellende van de overgang draaglijk met een flinke dosis zelfspot. Niet alleen zit Susan in de overgang, ze is inmiddels ook gescheiden. Haar filmpjes worden miljoenen keren bekeken en haar fans vragen al jaren wanneer ze naar het theater komt. En nu is het zover!