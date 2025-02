Uittips in Utrecht; dit is er de komende dagen allemaal te doen

Een nieuwe week betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rij om dit weekend en de dagen erna te doen!

De strijd om het feit

Waar: Academiegebouw

Wanneer: 10 februari

Prijs: gratis

Politici, journalisten en wetenschappers strooien graag met feiten. Maar wetenschapshistoricus dr. Sjang ten Hagen plaatst kanttekeningen bij de onaantastbare status van het feit. Zijn onderzoek toont aan dat feiten vaak eerder voor verwarring zorgen dan voor helderheid. Wat bedoelen we eigenlijk met een feit? En hoe zou onze kijk op de wereld veranderen als we minder op feiten vertrouwen? Het wordt 10 februari besproken in het Academiegebouw!

Circa Waves

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: 11 februari

Prijs: 27,85 euro

Circa Waves brak in 2015 door met de indiehit T-Shirt Weather en bracht sindsdien zes albums uit. Muziekliefhebbers die houden van Arctic Monkeys, The Vaccines en The Strokes, zijn 11 februari bij TivoliVredenburg aan het goede adres!

Casa Mia

Waar: Stadsschouwburg Utrecht

Wanneer: 7 februari

Prijs: vanaf 22 euro

Onder meer Isa Hoes schittert op de planken in de muzikale komedie Casa Mia! Een verhaal waarin moeder Lynn en dochter Kyra naar Sicilië reizen om de erfenis van oma te regelen, maar stuiten op oude conflicten, een onuitgenodigde zus en een bemoeizuchtige makelaar. Afgesloten van de buitenwereld rest er maar een optie: liters limoncello en álle beerputten open.

Nederlied Ensemble: Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben

Waar: Werftheater

Wanneer: 7 en 8 februari

Prijs: 19,50 euro

Na het succes van Liedjes die niet mochten komt het Nederlied Ensemble uit Amsterdam met een nieuwe, verrassende voorstelling. Ditmaal brengen ze de mooiste nummers van iconische artiesten die nooit vergeten mogen worden. Verwacht liedjes van onder anderen Youp van ’t Hek, Stef Bos, Karin Bloemen en Ivo de Wijs.

De HavermelkElite

Waar: Parnassos Cultuurcentrum

Wanneer: 7 februari

Prijs: 6 tot 8 euro

Een decaf cappuccino met havermelk, alsjeblieft! Geniet van volledig geïmproviseerde scènes over de gewoonten van de HavermelkElite samen met vier Havermelk-Amsterdammers van Improvisatieteam Placebo in Parnassos Cultuurcentrum!

90’s NOW

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: 8 februari

Prijs: 16,50 euro

90’S NOW is terug! Herbeleef de tijd van de Backstreet Boys of Spice Girls en van hakken tot schuifelen. Het beloofd een feestelijke nacht te worden!

Utrecht board game design XL

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: 8 februari

Prijs: gratis

Utrecht zit vol met bordspelmakers die hun creaties graag aan een groter publiek tonen. Tijdens deze dag kun je aanschuiven bij tientallen spellen, terwijl de makers met enthousiasme uitleg geven. Ontdek nieuwe spellen, deel je ideeën en help misschien zelfs mee om ze nog leuker te maken!