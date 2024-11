Uittips in Utrecht; dit is er de komende dagen allemaal te doen

Een nieuwe week betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rij om dit weekend en de dagen erna te doen!

Rollerdisco

Waar: Karma Kebab, Kanaalweg 50

Wanneer: 14 november

Prijs: Vanaf 7,50,

Begin het weekend feestelijk, het is tijd voor een rollerdisco! Trek je rollerskates aan, zet je zweetband op en swing die heupen op en neer -maar niet te hard, anders val je. Luidt het weekend lekker vroeg in op donderdag en doe dat door langs te gaan in de rollerskatefantasie die op de Kanaalweg 50 is neergezet. Met 2000 m2 skatevloer is er genoeg ruimte voor alle Utrechters die hun beste dansmoves ten toon willen stellen, of je nou een beginner of pro bent. Even uitgerold? Dan kan je altijd naast een hapje of een drankje nuttigen in de Instagram-able bar naast de skatebaan.

Stefan Hendrikx: Who’s the man

Waar: Parnassos

Wanneer: 15 november

Prijs: Vanaf 12,50,-

Mannelijkheid, wat is dat eigenlijk? Voor iedereen een vraag, voor niemand een weet. Zo ook voor Stefan Hendrikx, winnaar van het Leids Cabaretfestival. In zijn nieuwe voorstelling zoekt Stefan naar wat voor man hij is, en daarbij komt een scala aan situaties voorbij. Van scenario’s zoals een familiebarbecue, tot dates en natuurlijk ook terwijl hij danst en zingt. Verwacht een show waarin grote fantasie wordt toegepast en de grappen je om de oren vliegen.

In dienst van de adel

Waar: Kasteel de Haar

Wanneer: Tot en met 31 maart

Prijs: Vanaf 5,-

We wilden vroeger allemaal wel eens een prins of prinsesje zijn, maar mochten we geboren zijn in eerdere eeuwen, was de kans statistisch gezien groter dat we onderdeel waren van het plebs. Minder avontuurlijk, maar ook die mensen leefden een fascinerend leven. Denk bijvoorbeeld eens aan het personeel dat de adel verzorgde in Kasteel de Haar. Hoe was het leven voor hen? Tijdens de rondleiding op het kasteel wordt er antwoord gegeven op die vraag. Mindervaliden kunnen deze activiteit beter overslaan. De rondleiding gaat namelijk kleine verborgen kamertjes in, en via krioelerige wenteltrapjes weer af.

Sinterklaasintocht

Waar: Oudegracht tot de Weerdsluis

Wanneer: 17 november

Prijs: Gratis

Hij komt, hij komt! De goede oude sint komt op 17 november weer aan in Utrecht. Via de Oudegracht komt de goedheiligman met zijn pietjes weer cadeau’s brengen aan alle lieve kinderen. Kinderen die niet zo lief zijn geweest, doen er misschien beter aan een dagje verstopt in bed door te brengen. Eenmaal aan land is er een heuse optocht door de stad, die om drie uur ’s middags op het Domplein eindigt. Wie de Domtoren nog niet uit de steigers had gezien, kan dan meteen een blik omhoogwerpen.

Sinterklaas leest voor

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: 20 november

Prijs: Gratis

Wanneer de optocht van de sint eenmaal voorbij is, leest hij ook nog voor in de bibliotheek Neude. Geen tijd om de sint dan te bezoeken? Dan is hij ook nog te bewonderen in het museum Catharijneconvent. Reserveer van tevoren dan wel even een tijd. De sint ziet alle kindjes uit Utrecht heel graag, maar kan dat niet zonder afspraak.

Mohammed, Hoe het allemaal begon

Waar: Stadsschouwburg Utrecht

Wanneer: 20 november

Prijs: Vanaf 13,-

De Islam is in de Nederlandse cultuur niet meer weg te denken, maar blijft voor sommige mensen een relatief onbekende religie. Hoe is de Islam ooit begonnen, en wie is de profeet Mohammed eigenlijk? Met de documentaire Mohammed wil filmmaker Salaheddine antwoord geven op onder andere die vragen. De film focust op de beginselen van de Islam, en hoe dit wereldwijde geloof ooit is komen te ontstaan. Een stoel kan vooraf gereserveerd worden.

Het Filosofisch Spreekuur

Waar: Bilbiotheek Neude

Wanneer: 20 november

Prijs: Gratis

Wat is de zin van het leven? Filosoferen natuurlijk, zal Utrechter en filosoof Ernst Meijer waarschijnlijk tegen je zeggen wanneer je hem bezoekt in Bibliotheek Neude. Meijer is er 20 november om je op gang te helpen met al je moeilijke vragen die je hebt. Welk werk past het beste bij mij, wat is echte vriendschap of hoe weet ik dat ik de juiste keuzes maak? Voor jou een vraag, en voor Meijer waarschijnlijk ook. Dat neemt gelukkig niet weg dat een gesprek met een rasechte filosoof fijne inzichten kan bieden die je verder brengen in het leven. En wie wil dat nou niet, zeker als dat