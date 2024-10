Uittips in Utrecht; dit is er komende dagen allemaal te doen

Een nieuwe week betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rij om dit weekend en de dagen erna te doen!

Utrecht door de lens van Moesman

Waar: Het Utrechts Archief

Wanneer: donderdag 10 oktober t/m zondag 27 april

Prijs: 3.50 euro

Het Utrechts Archief presenteert een nieuwe tentoonstelling over Johannes A. Moesman. Hij was lithograaf en verkocht zijn (reclame)werken vanuit zijn drukkerij en winkel aan de Neude. Daarnaast legde hij als amateurfotograaf een groot aantal beelden vast van markten, kermissen, optochten en iconische locaties in de stad. Moesmans foto’s bieden een uniek beeld van Utrecht aan het begin van de 20e eeuw, een periode van grote veranderingen voor de stad.

Schrijfcafé: Wat is waarheid?

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: zaterdag 12 oktober, 10:30 uur

Prijs: 15 euro

Elke tweede zaterdag van de maand organiseert de Bibliotheek Neude het Schrijfcafé. Onder begeleiding van Annemarie en Trea van Tools voor Taal werk je twee uur lang aan diverse schrijfopdrachten. Elke bijeenkomst staat in het teken van een nieuw thema of onderwerp. Deze keer is het thema nep of echt. Schrijf je eigen (anti)heldenverhaal en verzin een briljant fakebericht.

VPRO’s Tegenlicht Meet-up

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: maandag 14 oktober tot maandag 11 november

Prijs: gratis



VPRO’s Tegenlicht onderzoekt op eigen wijze de nationale en internationale ontwikkelingen die de toekomst vormgeven. Een week na de uitzending wordt over het onderwerp van die aflevering verder gepraat. In de Bibliotheek Utrecht wordt op 14 oktober, samen met een gastenpanel, de aflevering ‘Bouwen met de boer’, die op 6 oktober wordt uitgezonden, besproken. Deze Meet Up staat in het teken van biobased bouwen, met voorbeelden uit Utrecht en pioniers die streven naar een duurzamere bouwketen, van teelt tot uitvoering.

Kikker Stelt Voor: trying to get cozy in the dark dark void

Waar: Theater Kikker

Wanneer: dinsdag 15 en woensdag 16 oktober

Prijs: 15 euro

FADAT is een performancecollectief van de Nederlands-Iraanse broer en zus Manuel Groothuysen en Diane Mahín, dat existentiële en absurdistische opvattingen over de werkelijkheid vertaalt naar audiovisuele performances. In trying to get cozy in the dark dark void verkent het duo de leegte. Een leegte die weerklinkt vanuit, rondom, en dwars door de lichamen van de performers.

Maan

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: vrijdag 11 oktober, 20:00 uur

Prijs: 42 euro

Maan behoort tot de succesvolste artiesten van Nederland. In 2022 vulde ze de Ziggo Dome, haar grootste show tot nu toe, en het jaar daarop werd haar single “Stiekem” (samen met Goldband) de meest gestreamde song van Nederland op Spotify. Afgelopen jaar nam Maan de tijd om afstand te nemen, te reizen, terug te keren naar de basis en te herontdekken wat ze wil creëren; haar nieuwste nummer “Paranoia” markeert de start van deze nieuwe periode.

Silvester en Berit: Hij zei, zij zei

Waar: Werftheater

Wanneer: vrijdag 11 en zaterdag 12 oktober

Prijs: 19.50 euro

Hij zei/ Zij zei is een cabaretvoorstelling waarin een man en een vrouw op hilarische wijze hun verschillen verbaal met elkaar uitvechten. Dit gebeurt zowel in scherpe dialogen als in stand-up, terwijl ze op zoek gaan naar begrip, verbinding en elkaars perspectief in deze strijd der seksen.

Nacht van de Utrechtse Geschiedenis 2024

Waar: diverse locaties

Wanneer: zaterdag 12 oktober, 19:00 uur

Prijs: 17.50 euro

Op zaterdagavond 12 oktober organiseert historische vereniging Oud-Utrecht, samen met diverse partners, de Nacht van de Utrechtse Geschiedenis. Mensen kunnen op verschillende locaties in de binnenstad genieten van exposities, rondleidingen, muziek, theater, mini-colleges en workshops rondom het thema Echt Nep. Na het halen van je polsbandje, kun je je eigen persoonlijke programma samenstellen. Tijdens de Nacht is onder andere auteur Arthur Japin aanwezig, bekend van boeken als ‘De zwarte met het witte hart’ en ‘Een schitterend Gebrek.’