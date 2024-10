Uittips in Utrecht; dit is er komende dagen allemaal te doen

Een nieuwe week betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rij om dit weekend en de dagen erna te doen!

Trekvogelexcursie in het Griftpark

Waar: Griftpark

Wanneer: zondag 27 oktober, 08:30 uur

Prijs: vrijwillige bijdrage

Neem een verrekijker mee en beleef de vogeltrek! Niet in een weiland of een natuurgebied, maar midden in de stad Utrecht. De vogeltrek is misschien wel het meest fascinerende natuurfenomeen dat er is. Ieder voorjaar vliegen miljarden vogels van hun wintergebieden naar de broedgebieden en in het najaar weer terug. Vogelaar Eckhart Heunks zal vertellen over de trekvogels die deze ochtend over vliegen.

Afrikaanse Dansworkshop

Waar: Podium Oost

Wanneer: zaterdag 26 oktober, 14:00 uur

Prijs: 3.50 euro

Ervaren dansers en muzikanten uit Ivoorkust brengen jou dit weekend in beweging tijdens een energiek dansworkshop. Als opwarming geven zij voorafgaand aan de workshop zelf een dansshow. Er zijn verder unieke items en hapjes te koop, waarvan de opbrengst ten goede komt van de dansschool in Abobo, Ivoorkust.

George & Eran Producties: Je mag ook niks meer zeggen

Waar: Podium Hoge Woerd

Wanneer: zaterdag 26 oktober, 20:00 uur

Prijs: 21.00 euro

Je mag ook niks meer zeggen is een actuele cabaretvoorstelling die gaat over de verschuivende grenzen van taal en cultuur. Jonata en Eran, twee mannen van verschillende generaties en achtergronden, gaan samen op zoek naar een veilige route door het moderne mijnenveld van nieuwe woorden en oude gewoontes.

Nacht van de nacht

Waar: Diverse plekken

Wanneer: zaterdag 26 oktober

Prijs: gratis

Lichten uit! Op 26 oktober wordt voor de twintigste keer de Nacht van de Nacht georganiseerd. De gemeente Utrecht dimt die avond vanaf 19.00 uur de straatverlichting en zo veel mogelijk sierverlichting. Bij Molen de Ster kunnen mensen ervaren hoe de molenaars vroeger in het donker hun vak uitoefenden. Vanaf de Domtoren is de stad te bewonderen zonder de lampen aanstaan. En ook sterrenwacht Sonnenborgh maakt van de gelegenheid gebruik om een extra donkere sterrenkijkavond te organiseren.

Skateweek Herfstvakantie

Waar: Skatepark Utrecht

Wanneer: maandag 28 oktober t/m vrijdag 1 november

Prijs: verschilt

De Skateweek is dé ideale manier om in de schoolvakantie te leren skateboarden. Elke ochtend krijg je les van de ervaren instructeurs van Skate Days. Je bepaalt zelf op welke en hoeveel dagen je wilt deelnemen. Een eigen skateboard is niet nodig, en of je nu een beginner bent of al wat ervaring hebt, iedereen is van harte welkom!

Hallo Ween met Utrechtse Verhalen

Waar: Salon van Weleer

Wanneer: donderdag 31 oktober, 20:00 uur

Prijs: gratis

Ook Utrecht kent een duistere kant. Er werden kelen doorgesneden, heksen verbrand, schedels ingeslagen en onder het stadhuis hield de stadsbeul kantoor. 31 oktober is de perfecte avond om de grimmige verhalen uit de geschiedenis te laten herleven. Vanaf 20.00 uur vertelt acteur en verteller Frans de Wit een selectie van duistere verhalen in Utrecht, in de mysterieuze werfkelder aan de Oudegracht.

Herfstvakantie bij Castellum Hoge Woerd

Waar: Castellum Hoge Woerd

Wanneer: zondag 27 oktober t/m zondag 3 november

Prijs: verschilt

Van zondag 27 oktober t/m zondag 3 november viert Museum Hoge Woerd de herfstvakantie. Met een VR-bril 2000 jaar terug in de tijd gaan en het Romeinse fort beleven zoals het ooit was, de Romeinse wachttorens bezoeken, schilderen met bijenwas of aan de slag met archeologische materialen in het ArcheoLab? Het behoort allemaal tot de mogelijkheden! Het museum is geopend van 10:00 tot 17:00 uur.