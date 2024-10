Uittips in Utrecht; dit is er komende dagen allemaal te doen

Een nieuwe week betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rij om dit weekend en de dagen erna te doen!

Charlotte Wessels

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: vrijdag 4 oktober, 20:30 uur

Prijs: 28,85

Charlotte Wessels presenteert haar derde album in Utrecht, waarop ze een heavy en catchy sound laat horen. Als voormalig frontvrouw van de Nederlandse symfonische metalband Delain kennen we haar al goed, maar sinds de splitsing van de band in 2021 is ze solo verdergegaan. Ze stond al eerder met groot succes in Ronda. Nu komt ze terug naar TivoliVredenburg!

Sterrenkijkavonden

Waar: Sonnenborgh Museum en Sterrenwacht

Wanneer: vrijdag 4 oktober t/m vrijdag 22 november

Prijs: 15 euro

Elke vrijdagavond (voor volwassenen en 12+) en zaterdagavond (voor kinderen van 6-12 jaar) kun je op Sonnenborgh door telescopen naar de sterren kijken en deelnemen aan een interactieve kinderlezing over de maan of sterren. Bij helder weer richt je de telescopen op de hemel en kun je zelf de maan, planeten en sterren waarnemen. Is het bewolkt? Dan kun je in het planetarium alsnog de sterrenhemel bewonderen!

Koning Krump

Waar: Stadsschouwburg Utrecht

Wanneer: Vanaf vrijdag 4 oktober, 20:00 uur

Prijs: 13 tot 29 euro

Laat de talkshows, ‘Amerika-kenners’ en complottheorieën achter je en geniet van het meeslepende koningsdrama Koning Krump. Tegen alle verwachtingen in wordt Krump tot koning gekozen. Hij voelt zich onoverwinnelijk en wil zijn macht ten koste van alles behouden, terwijl zijn vrouw Melania het naderende onheil al voelt aankomen.

Dalton Jansen en Theater Rotterdam: JAH!

Waar: Theater Kikker

Wanneer: vrijdag 4 oktober

Prijs: 13 tot 21 euro

JAH! van choreograaf Dalton Jansen is een ode aan de zwarte man in een westerse wereld en een viering van vaderschap. Vijf performers zoeken naar hun identiteit en verhoudingen tot elkaar. Hoe blijf je hoopvol in een omgeving die niet accepteert dat mensen van kleur dezelfde rechten hebben? Wat betekent het om vader en zoon te zijn? Welke trauma’s geef je door en welke laat je los?

Lichtjesvaart met een Romeins schip

Waar: Oosterkade

Wanneer: donderdag 3 t/m vrijdag 18 oktober

Prijs: 15 euro

​​Met de replica van het originele opgegraven schip ‘De Meern 1′, dat tentoongesteld ligt in het museum Castellum Hoge Woerd, vaar je fluisterstil over de Singels en de Oude Gracht. Beleef Utrecht op z’n mooist met deze unieke vaartocht duurt ca 1,5 uur. Het maximaal aantal personen is 35. Vooraf reserveren is noodzakelijk.

Science Café: Dementie

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: maandag 7 oktober, 20:00 uur

Prijs: gratis

Ongeveer 300 duizend Nederlanders hebben een vorm van dementie. De verwachting is dat dit aantal zal blijven groeien. Wat gebeurt er precies in hun brein? En hoe beïnvloedt de manier waarop we dementie zien onze omgang ermee? Dit wordt besproken door onder meer antropoloog Anne-Mei The en neurowetenschapper Elly Hol.

De Jacht op Meral Ö.

Waar: Hoogt in Bieb Neude

Wanneer: dinsdag 8 oktober, 18:45 uur

Prijs: 11 euro

De Jacht op Meral Ö. is gebaseerd op waargebeurde gebeurtenissen rondom het Toeslagenschandaal, waarin Meral Öztürk wanhopig wordt wanneer de Belastingdienst onterecht 34 duizend euro aan kinderopvangtoeslag terugvordert. Ondanks haar verzet wordt haar volledige salaris in beslag genomen, en een sociaal rechercheur infiltreert haar leven. Terwijl ze probeert een normaal leven voor haar dochters te behouden, neemt de druk toe, en wordt ze gedwongen tot radicale keuzes om haar gezin te beschermen tegen de dreiging van uithuisplaatsing.