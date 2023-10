Uittips in Utrecht: mini-festival pop en jazz, Stoel neemt stelling, literair festival en meer

Een nieuw weekend voor de deur betekent nieuwe uittips op DUIC. Hieronder volgen weer zeven leuke evenementen om dit weekend (en de dagen erna) bij te wonen.

Hoe We Het Doen

Waar: Ceylonlaan 7

Wanneer: 20 oktober, om 20.00 uur

Prijs: 15 euro

Vier muziekacts geven deze avond een liveshow van 30 minuten. Tussen de optredens door wordt er muziek gedraaid door een dj en hebben bezoekers de mogelijkheid om met elkaar te verbinden. ‘Hoe we het doen’ is namelijk een platform dat creatieve en ondernemende jongeren met elkaar in contact wil brengen. Met dit evenement wordt een eerste stap in die richting gezet.

Mini-festival pop en jazz

Waar: Pieterskerk

Wanneer: vrijdag 20 en zaterdag 21 oktober

Prijs: varieert van 11,50 tot 70 euro

De mooie Pieterskerk is aankomend weekend het decor van een mini-festival pop en jazz, dat Merel Martens samen met Stichting Pieterskerkconcerten organiseert. Op vrijdagavond 20 oktober zijn de vocale talenten van MAZE en Leeuwenhart te bewonderen, vanaf 19.30 uur. MAZE Voices is een Rotterdamse zanggroep van twintig zangers van over de hele wereld, die sinds 2016 covers en originele liedjes zingen. Leeuwenhart zingt Nederlandstalige pop, kleinkunst en jazz. Op zaterdagmiddag 21 oktober wordt er een workshop Vocal Games georganiseerd, van 13.00 tot 16.00 uur. Tijdens deze workshop kunnen deelnemers onder leiding van dirigent Merel Martens werken aan koorzang. Op zaterdagavond 21 oktober vindt het slotconcert plaats: een dubbelconcert van MAZE samen met Vocal Group Utrecht. Vocal Group Utrecht bestaat uit vijftien musici, die een repertoire van Yebba en Nothing but Thieves tot Billie Eilish en Mariza neerzetten. Een variëteit van pop en jazz staat dus centraal dit weekend in de Pieterskerk.

This is not a dance

Waar: Theater Kikker

Wanneer: dinsdag 24 oktober t/m donderdag 26 oktober

Prijs: varieert van 9,50 tot 19,00 euro

In Iran is dansen officieel verboden. Sinds de Islamitische Revolutie hebben alle Iraanse dansgezelschappen hun deuren moeten sluiten. Hoewel veel dansers en choreografen naar het buitenland zijn gevlucht, wonen er nog steeds een aantal in Iran. Theatermaker Nastaran Razawi Khorasani presenteert nu een dansvoorstelling over censuur. Hoe gaan Iraanse dansers om met het dansverbod? Hoe beoefenen zij hun beroep? Welke gevaren lopen zij? Tijdens deze voorstelling geeft Nastaran het podium aan choreografen en dansers die nog steeds in Iran wonen.

Creative Life

Waar: Werkspoorkathedraal

Wanneer: vrijdag 20 oktober tot en met zondag 22 oktober, van 10:00 tot 17:00 uur

Prijs: 17.50 euro

Een evenement voor en door creatieve mensen op een mooie locatie in Utrecht. Mensen die inspiratie zoeken op het gebied van wonen, fashion, kunst, cultuur en spiritualiteit zijn het komende weekend in de Werkspoorkathedraal aan het juiste adres. Het evenement Creative Life is ontstaan vanuit de liefde voor handgemaakte items en de wens om creatievelingen met elkaar te verbinden. Ook worden er diverse workshops en masterclasses georganiseerd. Heb je tussendoor zin in een hapje of drankje? Dan biedt het foodtruckplein in de Werkspoorkathedraal genoeg opties deze dag.

Centraal Laat: DOX x Stoel neemt stelling

Waar: Centraal Museum

Wanneer: donderdag 26 oktober, van 18.00 tot 22.30 uur

Prijs: varieert van 6,50 tot 11,00 euro

Wie krijgt er een plek aan tafel? Deze vraag staat centraal tijdens de tentoonstelling Stoel neemt stelling. Je wordt uitgenodigd stil te staan bij de vele vormen en betekenissen van de stoel. Zo worden er onder andere verhalen verteld over inclusieve representatie. Het Utrechtse theatergezelschap DOX programmeert deze avond, die gevuld is met dans, theater, workshops, performances en een rave party. Het belooft een interactieve en bijzondere avond te worden.

GODZIJDANK KOMT AAN ALLES EEN EIND: een literair festival

Waar: De Nijverheid

Wanneer: zaterdag 21 oktober, van 19.30 tot 01.00 uur

Prijs: varieert van 17,50 tot 30,00 euro

Op vier verschillende plekken op het terrein van de Nijverheid kan je je op zaterdag 21 oktober onderdompelen in diverse verhalen, voordrachten en gesprekken waarin ‘eindigheid’ centraal staat. De eindigheid van het bestaan, de planeet, pijn, angst, weerstand en ga zo maar door. Aan het eind van de avond komt het publiek samen in een zaal tijdens de grande finale: DE ALLERLAATSTE CLUSTERFUCK VAN ELLENDE. Muziek, poëzie en moshpits zullen deze zaal kleuren. Dj Seja zal de avond afsluiten en bezoekers de mogelijkheid geven om de avond dansend af te sluiten.

Try-out tour

Waar: Werftheater

Wanneer: woensdag 25 oktober en donderdag 26 oktober

Prijs: varieert van 17,50 tot 19,50 euro

Zes aanstormende cabaretiers perfectioneren hun acts op 25 en 26 oktober in het Werftheater. Deze jonge talenten doen namelijk mee aan het 37ste Groninger Studenten Cabaret Festival. Zij hopen daarmee in de voetsporen te treden van voorgangers zoals Jochem Myjer en Theo Maassen. Tijdens deze avond krijg je de mogelijkheid om alvast kennis te maken met deze opkomende namen.