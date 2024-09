Uittips in Utrecht: Nasrdin Dchar, Open Trein Festijn en Nederlands Film Festival

Een nieuwe week betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rij om dit weekend en de dagen erna te doen!

Maarten peilt de stemming

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: 20 september, 20.00 uur

Prijs: vanaf 19 euro

Maarten van Rossem kijkt met zijn scherpe, kritische blik naar de wereldpolitiek. Met zijn uitgebreide kennis, nuchtere kijk en kenmerkende humor, analyseert Nederlands bekendste historicus de mogelijke scenario’s. Hij biedt een prikkelend perspectief op de politieke ontwikkelingen in zowel Amerika als Europa.

Open podium in Stadsklooster Utrecht

Waar: Stadsklooster Utrecht

Wanneer: 20 september, 20.00 uur

Prijs: gratis

Grijp je kans en schitter in de unieke setting van het Stadsklooster Utrecht! Tijdens het maandelijkse Open Podium krijgt elke maker de gelegenheid om zijn of haar werk te laten zien. Ontdek verrassend nieuw talent of kom simpelweg genieten van alles wat deze bijzondere avond te bieden heeft.

Nederlands Film Festival 2024

Waar: diverse locaties

Wanneer: 20 t/m 27 september

Prijs: varieert

Elk jaar verandert Utrecht in de filmhoofdstad van Nederland, waar onder meer de nieuwste films en series worden gepresenteerd. Verspreid over meer dan vijftien locaties en cafés door de hele stad, kunnen bezoekers genieten van premières, filmvertoningen en verschillende andere activiteiten.

Open Trein Festijn

Waar: Het Spoorwegmuseum

Wanneer: 20 t/m 22 september

Prijs: 19.50 euro

Het Spoorwegmuseum opent zijn deuren! Tijdens het Open Trein Festijn zijn drie dagen lang alle treinen toegankelijk voor het publiek. Ga langs en ontdek de unieke en bijzondere treinen van binnenuit.

Africa Music Festival 2024

Waar: De Nijverheid

Wanneer: 21 september

Prijs: vanaf 17.50 euro

De derde editie van het Afrika Festival staat voor de deur! Het wordt een dag vol dans, livemuziek, creatieve workshops, marktkraampjes, authentiek eten en er is een speciale kinderruimte. Het festival biedt iets voor bezoekers van alle leeftijden.

Freedom City: Hip Hop State of Mind

Waar: De Helling

Wanneer: 21 september

Prijs: 14 euro

Freedom City en de Helling presenteren: Hip Hop State of Mind. Verken de underground hiphop scene met spannende dansbattles. Deelnemers hebben de kans om met hun talenten internationaal te gaan! Geniet verder van liveoptredens van de meest getalenteerde MC’s.

Masterclass: Nasrdin Dchar

Waar: Stadsschouwburg

Wanneer: 25 september

Prijs: 17.50 euro

Wat drijft makers en wat gebeurt er achter de schermen? Wat kun je leren van hun werk en carrièrepaden? In deze Masterclass deelt regisseur Nasrdin Dchar, aan de hand van zijn debuutfilm Mocro Maffia: Taxi, zijn inzichten over zijn creatieve proces en de waardevolle lessen die hij heeft opgedaan als filmmaker.