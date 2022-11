Uittips in Utrecht: Sinterklaas weer in het land, Le Guess Who? en Parade zonder Muren

Ook dit weekend is er in Utrecht weer een hoop te beleven. Le Guess Who? begint donderdag, vrijdag is de afsluiting van Utrecht 900 en zaterdag kan je kijken naar Utrecht Lumen. Zondag is-ie weer in het land, de Sint komt die dag aan in Utrecht. Vanaf zaterdag kunnen kinderen al op bezoek bij het Huis van Sinterklaas in Museum Catharijneconvent.

Le Guess Who?

Waar: diverse locaties in Utrecht

Wanneer: donderdag 10 november t/m zondag 13 november

Prijs: varieert

Muziekliefhebbers kunnen dit weekend hun hart ophalen in Utrecht. Vanaf donderdag barst Le Guess Who? namelijk weer los met optredens van meer dan 150 artiesten van over de hele wereld. Het festival staat bekend om zijn eigenzinnigheid en ook tijdens deze vijftiende jubileumeditie is het programma weer gevuld met verrassende namen. Het aanbod varieert van muziekoptredens tot kunstexposities en filmvoorstellingen. U? is het gratis toegankelijke dagprogramma van Le Guess Who?, gemaakt voor en mét de stad. In acht verschillende wijken in Utrecht zijn er muziekoptredens, workshops en andere activiteiten te bezoeken.

Afsluiting Utrecht 900

Waar: diverse locaties

Wanneer: vrijdag 11 november

Prijs: varieert

Utrecht werd 900 jaar oud dit jaar en dat is uitgebreid gevierd. Deze vrijdag worden de feestelijkheden afgesloten met nog één dag vol activiteiten, gelijktijdig met de viering van Sint-Maarten, de beschermheilige van Utrecht. Het hoogtepunt van de dag is de Parade zonder Muren, een speciale editie van de jaarlijkse Sint Maarten Parade. Dit jaar lopen daar 2.000 mensen mee met de lichtgevende parade met koren, orkesten, dansers en lichtsculpturen. Na afloop van de parade is er een afsluitend feest in het Moreelsepark.

Utrecht Lumen Tour

Waar: Domplein

Wanneer: elke zaterdag om 20.30 uur

Prijs: 9,75 euro

Voor diegenen die verlangen naar wat licht in de steeds donker wordende avonden is er goed nieuws: Utrecht Lumen is terug met rondleidingen met gids langs gebouwen en locaties die op artistieke wijze in het licht zijn gezet. Zo ontdek je het verhaal achter elk kunstwerk en krijg je een interessant inkijkje in de geschiedenis van de locaties en gebouwen. Sommige lichtkunstwerken spelen met een bekend gebouw, andere nemen je mee naar een verrassende plek waar je anders niet zo snel zou komen of overdag volledig aan voorbij zou gaan.

Vrijspraak Café

Waar: De Vrijstaat

Wanneer: elke zaterdag van 17.00 tot 20.00 uur

Prijs: gratis

De Vrijstaat is een kunstwerkplaats voor kinderen en jongeren. Samen met kunstenaars uit diverse disciplines kunnen zij er aan de slag om hun creatieve talenten te ontdekken en te ontwikkelen. In het VrijSpraak Café zijn jongeren op zaterdagavond welkom om te chillen, eten en deel te nemen aan verschillende culturele activiteiten. Het Café is voor én door jongeren, de groep bepaalt zelf hoe creatieve workshops worden ingevuld: van mode tot fotografie, podcasts tot grafisch ontwerp, spoken word tot TikTok.

Huis van Sinterklaas

Waar: Museum Catharijneconvent

Wanneer: zaterdag 12 november t/m maandag 5 december

Prijs: eerste weekend gratis, daarna 7,50 euro

Sinterklaas komt weer logeren in Museum Catharijneconvent! Kinderen en hun (groot)ouders zijn welkom om een bezoekje te brengen aan zijn tijdelijke verblijf. In een theatrale rondleiding worden zij daar rondgeleid langs de diverse woonvertrekken van de Sint en leren spelenderwijs meer over zijn leven en de geschiedenis van het Sinterklaasfeest. Het Huis van Sinterklaas staat elk jaar in het teken van een legende rondom Sint-Nicolaas en de bijbehorende gebruiken. In deze editie hoor je meer over de legende van de drie meisjes en de gouden munten en kom je te weten waarom men chocolademunten eet met Sinterklaas.

Foto-expositie Jan Banning

Waar: Stadsschouwburg

Wanneer: elke dag t/m 4 december

Prijs: gratis

De Utrechtse kunstenaar-fotograaf Jan Banning werd wereldwijd bekend met zijn boek en tentoonstelling ‘Bureaucratics’, over ambtenaren in Bolivia, China, Frankrijk, India, Liberia, Rusland, de V.S. en Jemen. Dit werk werd geëxposeerd in musea en galeries in meer dan twintig landen. Een aantal foto’s uit deze serie is nu te bewonderen in de foyers van de Stadsschouwburg. Daarnaast exposeert Banning een aantal portretten uit zijn serie ‘Down and Out in the South’ over daklozen in het Amerikaanse Zuiden.

All English Comedynight

Waar: De Utrechtse Muziekschool

Wanneer: elke zaterdag t/m 4 december

Prijs: 18,50 euro

Stand-up comedy werd ooit uitgevonden in de Engelse taal, en comedy is ‘coming home’ tijdens de All English Comedynight van het Comedyhuis. De beste Engelssprekende stand-up comedians worden uitgenodigd om op te treden en hun mening te delen over Nederland en de Nederlanders. Met deze zaterdag optredens van Zuva Martens, Kristel Zweers, Greg Shapiro, Trista Mrema en Neil Robinson. De All English Comedynight vindt plaats in het pand van De Utrechtse Muziekschool aan het Domplein.

