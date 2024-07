Uittips in Utrecht: VroegZat, Te Gekke Gasten en Mouthy Broads

Een nieuwe week betekent ook nieuwe uittips. DUIC zette weer zeven leuke evenementen op een rij om dit weekend en de dagen erna te doen!

VroegZat

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: vrijdag 19 juli

Prijs: 18 euro

Vroege slapers, ochtendmensen, vaders, moeders, voogden en verzorgers opgelet: VroegZat strijkt neer in Tivoli. Op 19 juli kan vanaf zeven uur ’s avonds heerlijk bewogen worden op de beste dansbare hits. Bezoekers kunnen een mix van onder andere disco, pop, reggae, rock en happy hiphop verwachten. Het is vroeg pieken geblazen, want om elf uur is het weer over met de pret, en sluiten de deuren van de Ronda.

Christendom en slavernij

Waar: Museum Catharijneconvent

Wanneer: maandag 29 juni tot en met zondag 22 september

Prijs: 0 tot 15 euro

Het Museum Catharijneconvent heeft een nieuwe expositie en besteedt daarin aandacht aan de relatie tussen slavernij en het christendom. Aan de hand van historische bronnen, persoonlijke reflecties en onderbelichte perspectieven wordt inzicht gegeven in het Nederlandse slavernijverleden en het christelijke geloof. Het christendom had namelijk flinke invloed op hoe er werd gedacht over slavernij, zowel positief als negatief.

Te Gekke Gasten

Waar: Kasteel de Haar

Wanneer: tot en met maandag 30 september

Prijs: 0 tot 19 euro

Wie een stukje geschiedenis wil combineren met een leuke activiteit voor kinderen, kan deze zomer terecht bij Kasteel de Haar. Daar is in het kasteel namelijk een speurtocht te doen over de baron en barones die het kasteel bezaten. In de maand september kwamen er vroeger namelijk allerlei bijzondere gasten in het kasteel en werden er speciale evenementen gehouden. De speurtocht is uit te voeren vanaf 8 jaar, of 6 jaar met wat hulp. De speurtocht zelf is gratis, maar voor het bezoek aan het kasteel moet betaald worden.

Billie Eilish fanparty

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: zaterdag 20 juli

Prijs: 10 euro

Op zaterdag 20 juli kun je weer Happier Than Ever zijn tijdens de Billie Eilish Fanparty! Met ‘Hit Me Hard and Soft’ wist de zangeres opnieuw hoge ogen te gooien bij veel fans. Nu is er de kans om samen met andere fans te luisteren naar het nieuwe werk van de artiest, tijdens een zogenoemde listening party. De dj’s hebben genoeg nummers om de hele avond mee te vullen!

Mouthy Broads

Waar: Kargadoor

Wanneer: zaterdag 20 juli

Prijs: 13 euro

Twee vrouwen met de nodige grove humor: dat is wat je kan verwachten bij Mouthy Broads. Nadine Froughi en Emily Higginson zijn dan misschien wel internationals, maar wonen lang genoeg in Nederland om te begrijpen hoe onze droge en nuchtere humor werkt. Verwacht een hoop karakters, sketches en stand-up terwijl de beste humor op een zilveren bordje aan je wordt voorgeschoteld.

De Betonnerie

Waar: Beton-T

Wanneer: verschillende zondagen tussen 21 juli en 24 november

Prijs: Gratis

Een nieuw nachtlampje, een poederdoosje of een tweedehands tandenborstel: er is voor ieder wat wils op de Betonnerie. Op deze tweedehandsmarkt kan iedere vintagelover compleet uit zijn dak gaan op zoek naar snuisterijen. Er is ook muziek en er zijn hapjes en drankjes verzorgd door horecaondernemers. Op zoek naar een vullend middagprogramma? Dan kan je meedoen aan een van de workshops die worden georganiseerd.

Autobahns+WWW+Spurn

Waar: EKKO

Wanneer: woensdag 24 juli

Prijs: 11,50 euro

Bij EKKO komt een schare aan zogenoemde egg punk bands optreden. Het genre is al een tijdje in opkomst en daarom wordt er nu een speciale avond aan gewijd. Verwacht punk, maar dan meer lo-fi, energiek en ‘nerdachtig’ dan bijvoorbeeld punkrock. De bands Autobahns, WWW en Spurn stappen op het podium om een goed avondje met egg punk te brengen.