Uittips Utrecht: Smartlappenfestival, What You See en Simba Ngoma Festival

Ook in Utrecht is het weer winters gezellig. Zo kan je bij de jaarlijkse tentoonstelling PRESENT! werken van kunstenaars en ontwerpers uit Utrecht kopen. Zij die nog in de Halloweensferen blijven hangen, kunnen dit weekend terecht bij de Storytrail Spookwandeling voor een extra portie griezel en gruwel. En Banji, de indiepop band met een liefde voor eighties sounds en grove hiphop beats, komt op vrijdag naar de Helling.

Close

Waar: Hoogt in Bieb Neude

Wanneer: vrijdag 18, zaterdag 19 en dinsdag 22 november

Prijs: 8 tot 10 euro

Leo en Remi (13) zijn vrienden zolang ze zich kunnen herinneren. De vriendschap is vrolijk, intens en bovenal onafscheidelijk. Toch lijkt een ogenschijnlijk onschuldige gebeurtenis genoeg om hen uit elkaar te drijven. Lukas Dhont maakte met Close een tedere en aangrijpende film over vriendschap en verantwoordelijkheid. Bereid je voor om een traantje (of meer) weg te pinken bij dit coming of age-drama van de Belgische regisseur, dat beloond werd met de prestigieuze Grand Prix op het Film Festival Cannes 2022.

Banji

Waar: De Helling

Wanneer: vrijdag 18 november

Prijs: 14,50 euro

Utrechtse alternatieve pop-sensatie Banji staat vrijdag in De Helling. De band gooide al hoge ogen als voorprogramma van Balthazar, DI-RECT en De Staat en bracht vorige maand hun debuutalbum uit, Freshcakes. Verwacht een combinatie van Beck, The Dandy Warhols en Darwin Deez met puntige gitaren, 8-bit bliepjes en sardonische teksten. GUYY, de vijfkoppige indiepop band uit Haarlem met een liefde voor eighties sounds en grove hiphop beats, komt met Banji mee naar De Helling.

Smartlappenfestival

Waar: diverse locaties in Utrecht

Wanneer: vrijdag 18 t/m zondag 20 november

Prijs: gratis

Liefhebbers van het levenslied opgelet: het grootste Smartlappenfestival van Nederland is weer terug! Het Smartlappenfestival Utrecht is een jaarlijks terugkerend muziekfestival waarbij de binnenstad van Utrecht voor drie dagen in het teken staat van het levenslied. Ook dit jaar doen veel kroegen mee aan het festival door een podium te geven aan bands en artiesten die zich gespecialiseerd hebben in de smartlap. Daarnaast kunnen bezoekers in de stad bij verschillende restaurants terecht voor een speciaal Smartlappenmenu. Dit jaar wordt het een bijzondere editie omdat het Smartlappenfestival voor de dertigste keer wordt georganiseerd.

Storytrail Spookwandeling

Waar: Domplein

Wanneer: zaterdag 19 november om 20.00 uur

Prijs: 19 euro

Degenen die nog in de Halloweensferen zijn blijven hangen kunnen dit weekend terecht bij de Storytrail Spookwandeling voor een extra portie griezel en gruwel. Verteller Bastiaan de Zwitser, gehuld in zwarte cape en zwarte hoed, neemt je mee langs de plekken in Utrecht die het daglicht niet kunnen verdragen. Om een voorbeeld te noemen: in een van de donkerste stegen van de stad is, eeuwen geleden, een wrede moord gepleegd. De moordenaar schijnt nog in het steegje rond te waren. Wees niet bang en duik in het duistere stadsverleden van Utrecht.

What You See

Waar: diverse locaties in Utrecht

Wanneer: donderdag 17 t/m zondag 20 november

Prijs: varieert

Met dans, theater, exposities, muziek, workshops, feesten en symposia bevraagt en kantelt dit jaarlijkse festival de diep in onze samenleving verankerde normen over gender en identiteit. Positief activistisch, uitnodigend en verbindend omarmt het festival ongemak en viert het de veelkleurigheid van gender en identiteit. Onder het motto MY BODY, MY PROTEST, nodigt What You See deze editie kunstenaars uit die hun lichaam inzetten om de ruimte te claimen en de norm te bevragen. Met voorstellingen en workshops in onder andere Theater Kikker en de Stadsschouwburg en een clubavond in EKKO.

PRESENT!

Waar: Kunstliefde

Wanneer: zaterdag 19 november t/m donderdag 23 december

Prijs: gratis

Ben je nog op zoek naar cadeaus voor de komende feestdagen? Bij Kunstliefde kun je weer december-shoppen. Tijdens de jaarlijkse tentoonstelling PRESENT! gaan expositie en verkoop hand in hand, met werken van kunstenaars en ontwerpers uit Utrecht, maar ook uit andere delen van het land. Speciaal voor de feestdagen worden betaalbare kunstwerken tentoongesteld, voor maximaal 500 euro. Ook maakten de kunstenaars van Kunstliefde werk dat past in een doosje van 15 x 15 x 15 cm. Deze werken zijn te vinden op een centrale plek in de tentoonstelling.

Simba Ngoma Festival

Waar: dB’s

Wanneer: zaterdag 19 t/m zondag 20 november

Prijs: varieert

Simba Ngoma Festival is twee dagen vol Afrikaanse vibes in dB’s, met workshops, verteltheater en op zaterdagavond een feest met optredens van Afrikaanse bands en een afterparty. Te zien zijn onder andere Omar Ka Orchestra, met roots in muziek uit alle windstreken, en Moribayassa, de band onder leiding van meesterpercussionist Ousmane Seye. Na afloop is er een afterparty met DJ Erick en DJ Kalongo. Verwacht hier afro-funk, highlife, afrobeat, ndombolo en nieuwe urban afromusic. Op zondag is er een dansworkshop met live percussie in de gymzaal aan de Burgemeester Fockema Andreaelaan.

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg hebben samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode gemaakt en dat is nu te bestellen in de DUIC shop! Bestel hier een exemplaar in de voorverkoop.