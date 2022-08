Uittips Utrecht: SUP clinic, ZIMIHC Sessies en Treetop Festival

Spinnen in Bibliotheek Neude of kennismaken met de wetenschap achter het wielrennen; ook in de uitagenda zijn de komende dagen al veel wielerevenementen te vinden. Even met de voetjes van de vloer? Dat kan ook, er zijn genoeg optredens en festivals te vinden in de stad.

Fiber

Waar: De Helling

Wanneer: vrijdag 12 augustus, 23.00 uur

Prijs: 14,50 euro

Na jaren met compleet uitverkochte shows in Nijmegen, komt Fiber nu De Helling opblazen. Heerlijke melodische drum & bass, dus maak je klaar om vol overgave los te gaan op Feint, Vibe Chemistry, Rafiki Live, Jessee, Tuscon b2b Pulse en Wolf MC. Dit belooft een spetterend Utrechts debuut te worden!

Treetop Festival

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: zaterdag 13 augustus, 19.00 uur

Prijs: 19,85 euro

De indie-liefhebber kan zijn of haar hart ophalen dit weekend, want in TivoliVredenburg wordt namelijk het Treetop Festival gehouden. Van internationale songwriters tot indie-pop en postpunk van eigen bodem; je vindt het zaterdag allemaal in Cloud Nine, Club Nine en op Plein 6. Onder meer de Londense singer-songwriter Matt Perriment, de Vlaamse Beste Singer-Songwriter winnares Anna Rune en de Nederlandse zangeres Nina June reizen af naar Utrecht.

Vuelta: Vamos Spinning!

Waar: Bibliotheek Neude

Wanneer: zaterdag 13 augustus, verschillende tijden

Prijs: 12,50 tot 15 euro

Spinnen in de bibliotheek op de Neude? Ja, echt! Vlak voor de start van La Vuelta in Utrecht kan je op unieke locaties langs de route van de Vuelta spinnen onder het genot van Spaanse muziek. Onder andere flamencogitaristen Marijn Vlijm en Arturo Ramon, zangeres Erminia Fernandez Cordoba en flamencodanseressen Janine Keijzer en Pastora zorgen voor een wervelende flamencoshow. Fietsbroek aan, bidon mee en spinnen maar! Er zijn sessies om 12.00, 14.00 en 16.00 uur.

ZIMIHC Sessies

Waar: ZIMIHC theater Zuilen

Wanneer: donderdag 18 augustus, 19.00 uur

Prijs: gratis, diner 7,50 euro

Wil je nieuwe mensen ontmoeten en genieten intieme concerten van Utrechtse muzikanten? Elke derde donderdag van de maand worden in de foyer van ZIMIHC theater Zuilen de ZIMIHC Sessies gehouden. Vanaf 19.00 uur kan je aanschuiven voor een lekker diner van The Colour Kitchen en daarna, vanaf 20.00 uur, verandert de foyer in een podium waar verschillende Utrechtse artiesten optreden.

De wetenschap achter het wielrennen

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: donderdag 18 augustus, 20.30 uur

Prijs: 10,50 euro

Wie de sportwereld een beetje kent, weet dat de lijn tussen winst en verlies soms zit in duizendsten van een seconde. Kennis is dus macht, want alle informatie om nét iets sneller te zijn, kan letterlijk goud waard zijn. De wielersport kent al decennia technische pioniers (Francesco Moser, Greg LeMond), maar het heeft lang geduurd voordat er ook echt wetenschappelijk onderzoek werd gedaan naar de wereld van het wielrennen. Op deze avond maakt het publiek kennis met de laatste wetenschappelijke innovaties achter de sport. Ellen maas (Topsport Topics), Tim Takken (auteur Wielrennen en Wetenschap) en Arend Schwab (TU Delft) vertellen hoe we de wetenschap kunnen gebruiken om te winnen.

La Cassette Summerre

Waar: Beton-T

Wanneer: zaterdag 13 augustus, 16.00 uur

Prijs: 15 euro, foodticket 11 euro

La Cassette creëert een eigen wereld, een plek waar mensen samenkomen en in dit geval een plek voor skaters. Bij Beton-T in Utrecht zijn zaterdag optredens van onder meer De Schuurman en DJ Assault en soulfood van de barbecue. Op het terrein is genoeg ruimte om te skaten. Dit Utrechtse hiphop- en nachtcollectief streeft naar een partyzomer vol positieve energie, block parties en good people.

SUP clinic

Waar: Houtzaagmolen De Ster

Wanneer: zondag 14 augustus, 12.30 uur

Prijs: 17 euro

Houtzaagmolen De Ster organiseert molen-clinics; korte lessen van ongeveer uur die je de mogelijkheid geven om eens kennis te maken met de sport suppen! Onder begeleiding van een ervaren en gediplomeerd instructeur leer je hoe je moet peddelen en maak je een tochtje van ongeveer veertig minuten over de Leidsche Rijn. Verzamelen uiterlijk tien minuten van tevoren. De lessen zijn onder voorbehoud: bij onweer en harde wind gaan ze niet door.