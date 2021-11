Uittips voor Utrecht: Tribute to The Cure, Grote Prijs van Leidsche Rijn, Zon op zondag en meer…

De coronamaatregelen zijn weer aangescherpt en dat raakt een hoop artiesten en organisatoren, maar gelukkig zijn er nog genoeg evenementen die wél door kunnen gaan. DUIC zet er weer een aantal op een rijtje die je komend weekend niet mag missen. Maar let op, vrijdag is er weer een nieuwe persconferentie dus mogelijk verandert het programma nog.

Zon op zondag

Waar: Sonnenborgh Museum en Sterrenwacht

Wanneer: op zondagen

Prijs: reguliere entreeprijzen

Het hoeft niet altijd nacht te zijn om sterren te kunnen kijken. Bij helder weer kun je op Sonnenborgh namelijk de ster bestuderen die het dichtst bij de aarde staat: de zon! Sonnenborgh heeft een speciale zonnetelescoop, de grootste van Nederland, waarmee je rechtstreeks op een veilige manier de zon kunt bekijken. Op zondag staat de kijker op de zon gericht. Misschien zie je wel de zonnevlekken en gaswolken aan de rand van het zonneoppervlak.

Tribute to The Cure

Waar: dB’s in de Pandorazaal in TivoliVredenburg

Wanneer: zondag 28 november

Prijs: 11 euro

De grande dame van de Nederlandse popmuziek, Carol van Dyk, en gitarist Peter Visser van Bettie Serveert geven samen met bassist Bartel Bartels (Professor Nomad), toetsenist Thijs Heij en drummer Stephan van der Meijden een eigenzinnige interpretatie aan alle hits (en meer) van The Cure. Dit eerbetoon stond al eerder op Nederlandse podia en festivals als de Zwarte Cross en Oerol, dus mis het niet! De show werd al eens eerder uitgesteld en dat was nu bijna weer gebeurd, maar dB’s heeft een andere oplossing: de show verhuist naar de Pandorazaal van TivoliVredenburg en begint iets eerder: om 16.00 uur.

Grote Prijs van Leidsche Rijn 2021: voorrondes

Waar: Amadeus Lyceum/Theater CultuurCampus

Wanneer: donderdag 25 en vrijdag 26 november

Prijs: 2 euro

De lokale jongerenbands binden de strijd aan om de felbegeerde Grote Prijs van Leidsche Rijn 2021 in de wacht te slepen. Het is dé bandwedstrijd voor jongeren uit Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern en er zijn ook nog prijzen te winnen: bandcoaching, gratis oefenen bij dB’s of een opname in Studio Moskou. De voorrondes zijn ook te volgens via een livestream van @KLUB19.

Rolf Sanchez: Mi Aventura

Waar: TivoliVredenburg

Wanneer: zaterdag 27 november om 16.30 uur en 20.00 uur

Prijs: 28,35 euro

King of Dutch Latin Rolf Sanchez brengt met deze show de Latin vibes naar Utrecht. Sanchez is momenteel het grootste en meest succesvolle exportproduct van Nederland op het gebied van Latin muziek en hij heeft een breed repertoire aan Nederlandstalige, Engelstalige en Spaanstalige muziek. Hij is dan ook vastberaden om zich verder te vestigen als een wereldwijd succesvolle popartiest. Sanchez geeft deze zaterdag twee shows, zodat ondanks de coronamaatregelen zoveel mogelijk mensen bij het concert kunnen zijn.

Het Zuilens Fanfare Corps – de onzichtbare Domtoren

Waar: ZIMIHC Theater Stefanus

Wanneer: zaterdag 27 november

Prijs: 15 euro

Iedere Utrechter heeft een band met de eeuwenoude Domtoren. Het bouwwerk kent een bijzondere geschiedenis en deze voorstelling neemt je mee door die geschiedenis heen. De voorstelling begint in de kelder van de toren, daar waar precies 700 jaar geleden de eerste steen van het bouwwerk werd gelegd. Met de typerende fanfareklanken van het Zuilens Fanfare Corps en speciaal voor de voorstelling gemaakte beelden beklim je via imposante trappen de toren. Je brengt een bezoek aan de privékapel van de bisschop van Utrecht en de imposante luidklokken. Vanachter de torenmuren beleef je de verwoestende storm van 1674 en de gevaren van de Tweede Wereldoorlog, om te eindigen in het heden, bij de spits van de toren die het stralende middelpunt is van de bruisende Domstad.

Utrecht Science Park Campus Run

Waar: Utrecht Science Park

Wanneer: zaterdag 27 november

Prijs: kinderen 5 euro, 5 km 12,50 euro, 10 km 15 euro

Tijdens de Utrecht Science Park Campus Run draait het niet om snelheid, maar om de prestatie. De finish halen is al een prestatie an sich, vindt de organisatie, en daarom wordt er niet gewerkt met een tijdregistratie. Er is een parcours van 5 kilometer, een van 10 kilometer en een speciale kidsrun van 1,5 kilometer voor kinderen van 6 tot 11 jaar. Je kunt je inschrijven op uspcampusrun.nl.

Odette, kater en de lul

Waar: Theater Kikker

Wanneer: dinsdag 30 november en woensdag 1 december

Prijs: 9 tot 18 euro

Dit futuristische kostuumdrama is gemaakt vanuit nieuwsgierigheid naar de toekomst van gender, seks en voortplanting. Gehuld in Victoriaanse korsetten betreedt La Isla Bonita de baarmoedermond en doorboort de geschiedenis van voortplanting. Wat is vruchtbaarheid? En is ectogenese, waarin nieuw leven groeit in een kunstmatige zak, de voortplanting van de toekomst? Een eclectisch toekomstsprookje over crowd birthing, bevroren eieren en de geboorte van chaos. Let op: de voorstelling bevat stroboscoop effecten.