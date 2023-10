Ulu Moskee sluit zich aan bij Grootste Museum van Nederland en opent deuren voor nieuwsgierige bezoekers

De Ulu Moskee in Lombok opent op 4 november haar deuren voor bezoekers van het Grootste Museum van Nederland. Geïnteresseerden kunnen vanaf dat moment op bepaalde dagen en tijden de moskee bezoeken. Het is de tweede moskee die zich bij het initiatief aansluit.

Het Grootste Museum van Nederland is een verzameling van geloofsgebouwen die de deuren openen voor mensen die geïnteresseerd zijn in het gebouw of het verhaal daarachter. Eerder stelden kerken en synagogen de deuren op, nu komen daar ook moskeeën en tempels bij. Het initiatief is gestart door Museum Catharijneconvent. “De kracht van het Grootste Museum van Nederland ligt in het zichtbaar maken van prachtige schatten die nu voor het grote publiek verborgen blijven.”

Tekst loopt door onder de foto

De Ulu Moskee is de 22e ‘museumzaal’ die aansluit en, na de Domkerk, het tweede pand in Utrecht. Bezoekers die bij de moskee langs willen komen, kunnen daar meer te weten komen over de bijzondere architectuur van het gebouw. Volgens de organisatie heeft de moskee een ‘indrukwekkend interieur’, met een grote gebedszaal, meerdere balkons en een versierde koepel. “Het licht in de gebedsruimte is een kunstwerk op zich”, aldus Museum Catharijneconvent.

“De architect Ishak Önen wilde de lichtinval in dit religieuze gebouw extra benadrukken. Daarom maakte hij ramen in de koepel, lichtstroken in het dak en plaatste een transparante gebedsmuur. Hierdoor baadt de ruimte in het daglicht en fonkelen overal de goudkleurige details.” De decoratie in de gebedszaal, met kalligrafie in de hoofdrol, is van de hand van kunstenaar Semih İrteş. “In het tapijt is de tulp afgebeeld, die verwijst naar de band tussen Turkije en Nederland.”

Tekst loopt door onder de foto

De Ulu Moskee opent de deuren op maandag, woensdag, donderdag en zaterdag van 12.00 tot 15.00 uur. Tijdens het gebed is de gebedszaal niet toegankelijk voor bezoekers. Op alle locaties van Het Grootste Museum van Nederland is een audiotour of kijkkaart aanwezig die bezoekers langs de mooiste plekken van het pand leidt.