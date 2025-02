Uniek affiche uit voormalig Nederlands-Indië verrijkt collectie Spoorwegmuseum in Utrecht

Een bijzondere aanwinst voor het Spoorwegmuseum: een zeldzaam affiche uit 1925, afkomstig uit het voormalige Nederlands-Indië. Het historische document is via een veiling in de Verenigde Staten aan de Maliebaan terechtgekomen.

Het affiche diende als promotie voor het treinnetwerk van de Staatsspoorwegen. Een door de Nederlandse overheid opgerichte spoorwegmaatschappij, die tot de Indonesische onafhankelijkheid in 1949 een uitgebreid spoornetwerk op Java en Sumatra beheerde.

Tekst loopt verder onder de afbeelding

“De verwerving markeert een belangrijke aanvulling op de collectie Nederlands-Indië, die dit jaar met steun van het Project Indisch Erfgoed Digitaal (PIED) verder zal worden beschreven en online toegankelijk gemaakt”, zegt het Spoorwegmuseum.

Opmerkelijk

Wat dit affiche volgens het museum bijzonder maakt, is dat het zich, in tegenstelling tot veel ander promotiemateriaal van de Staatsspoorwegen, niet richtte op de Nederlandse elite. In plaats daarvan was het bedoeld voor welgestelde reizigers van Javaanse en Nederlands-Indische afkomst.

Het kleurrijke document prijst verder in verschillende talen het snelle en goedkope reizigers- en goederenvervoer van de Staatsspoorwegen aan. Ook laat het affiche zien hoe men de trein als aantrekkelijk vervoermiddel probeerde neer te zetten.

De man in het gele jasje: “Taxi, meneer?”

De heer: “Nee! Neem gewoon de trein. Dat is sneller, goedkoper en veel leuker! Reizigers en goederen met de Staatsspoorwegen zijn voordelig, snel en betrouwbaar.”

Digitaliseren Indische collectie

Met het Project Indisch Erfgoed Digitaal zet het Spoorwegmuseum een volgende stap in het digitaliseren en ontsluiten van zijn Indische collectie. Het museum beheert ruim 4.000 objecten, waaronder foto’s, affiches, documenten en treinmodellen, die een inzicht bieden in de spoorwegen van Nederlands-Indië.