Universiteit zoekt historische vragen voor podcast over de geschiedenis van Utrecht

Utrechters die vragen hebben over de geschiedenis van de stad kunnen deze stellen aan studenten van de universiteit. Zij gaan een podcast maken over de historie van Utrecht.

Studenten Geschiedenis van de Universiteit Utrecht (UU) willen historische vragen over de stad onderzoeken en delen met het grote publiek. Dit willen ze gaan doen door podcasts te maken waarmee ze een kijkje bieden in de keuken van historische onderzoek.

De studenten willen niet zelf de vragen stellen over de Utrechtse geschiedenis, maar willen van inwoners van de stad horen wat zij willen weten. Via de website van de UU kan iedereen vragen indienen.

Wie weet nog welke families onderduikers herbergden, wat er na de sluiting van Werkspoor van de vele werknemers is geworden, of wie die statige gebouwen aan de Utrechtse singels ooit heeft laten bouwen? De studenten willen dit soort historische vragen naar boven halen en beantwoorden in de podcast.

Speurwerk

De podcast moet de luisteraar meenemen in het speurwerk van een historicus. Waar gaan zij op zoek naar relevante bronnen en hoe gaan zij ermee om? Hoe zijn deze lokale verhalen te koppelen aan een groter historisch verhaal? Daarbij willen de studenten profiteren van de kennis en het denkwerk van de inwoners.

De afleveringen worden in de loop van het onderzoek gepubliceerd, zodat de luisteraar steeds op de hoogte blijft van de richting die het onderzoek neemt en de vragen die nog open staan.

Luisteraars worden uitgenodigd om mee te denken en de onderzoekers van informatie te voorzien. Zo biedt dit project de mogelijkheid om samen – studenten en luisteraars – een aspect van de Utrechtse geschiedenis te onderzoeken.

Doel van project

“Doel van het project is, aan de ene kant, de academische geschiedschrijving beter te aarden in de lokale geschiedenis en de betrokkenheid van de studenten bij de stad te vergroten. Aan de andere kant is het project een experiment om te kijken of de podcast-vorm de belangstelling van de lokale bevolking voor de geschiedwetenschap kan stimuleren: luisteraars krijgen niet alleen inzicht in wat het inhoudt om historisch onderzoek te doen maar krijgen ook de kans om zelf actief te worden”, licht cultuurhistoricus dr. Pim Huijnen toe.

De podcast wordt gemaakt door twee masterstudenten cultuurgeschiedenis en tien bachelorstudenten geschiedenis. Onder leiding van cultuurhistoricus dr. Pim Huijnen voeren zij dit onderzoek in het voorjaar van 2020 uit als stageproject.