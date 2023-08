Universiteitsmuseum in Utrecht na drie jaar verbouwing weer open: ‘Kijkje onder de motorkap van de wetenschap’

Het Universiteitsmuseum in Utrecht (UMU) gaat op 6 september na drie jaar verbouwing weer open. Het museumgebouw werd afgelopen jaren flink onder handen genomen zodat het meer bezoekers kan ontvangen.

Het oorspronkelijke gebouw van het Universiteitsmuseum uit 1996 werd te klein, omdat de bezoekersaantallen van het museum flink gestegen waren. Het entreegebied van het gebouw is daarom nu vergroot. Ook is een deel van de kantoren bij het museum getrokken, waardoor er nu meer ruimte is voor tentoonstellingen en de garderobe, toiletten en receptie.

“Het nieuwe UMU is hét museum voor iedereen die nieuwsgierig is”, zegt directeur Femke den Boer. “In ons vernieuwde familiemuseum krijgen bezoekers een kijkje onder de motorkap van wetenschap en worden ze zelf een onderzoeker.”

Vijf nieuwe zalen

In het nieuwe museum zijn vijf nieuwe tentoonstellingszalen waar bezoekers meer kunnen leren over wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit Utrecht. Bezoekers kunnen ook zelf aan de slag, bijvoorbeeld door een hart-longmachine te ontwerpen, het gedrag van apen en mensen te bestuderen en te experimenteren met een luchtpomp.

“Bij het Universiteitsmuseum geloven we dat iedereen een onderzoeker kan worden. We nodigen onze bezoeker graag uit om vragen te stellen over zichzelf en de wereld om zich heen. In het museum willen we bezoekers laten ervaren dat je alles kunt onderzoeken als je de juiste vragen stelt en net als wetenschappers verschillende onderzoeksvaardigheden gebruikt”, aldus Femke den Boer.

Check je plek

Tijdens het eerste weekend dat het museum weer open is, begint ook het project ‘Check je plek’. Dat is een zogenoemd ‘citizen science project’, waarbij niet-wetenschappers mee kunnen helpen aan een onderzoek. Kinderen en jongeren worden gevraagd om hun favoriete buitenplek te observeren en te vertellen wat het hun favoriete plek maakt.

Wetenschappers Kathrine van den Bogert en Gijs van Campenhout gaan de data onderzoeken. “Kinderen gebruiken een plek anders dan dat volwassenen en onderzoekers denken. Daarom vragen we hen om zelf hun plek te onderzoeken. Door met het UMU samen te werken kunnen we veel data verzamelen en inzicht krijgen in wat iets een fijne buitenplek maakt”, aldus de wetenschappers.

Het vernieuwde Universiteitsmuseum opent op woensdag 6 september om 13.00 uur weer voor het eerst de deuren. Ook de Oude Hortus en het museumcafé gaan dan weer open.