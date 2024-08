Universiteitsmuseum in Utrecht organiseert wetenschapsfestival Zoek het Uit!

Het Universiteitsmuseum Utrecht organiseert op 24 en 25 augustus het Zoek het Uit! Festival. In het museum zijn die dagen familiecolleges, workshops, gesprekken met wetenschappers en kinderen kunnen zelf op onderzoek uitgaan.

Het wetenschapsfestival is bedoeld voor families met kinderen tussen de 8 en 14 jaar oud. Kinderen kunnen van wetenschappers leren hoe zij te werk gaan, maar ook zelf onderzoekjes uitvoeren. Tijdens de familiecolleges komen vragen aan bod als: hoe beïnvloedt muziek jouw ervaring van tijd? Hoe programmeer je een slimme computer voor in het ziekenhuis? En van wie is de oceaan eigenlijk?

Kinderen kunnen ook zelf onderzoek doen. Ze kunnen erachter komen hoe het is om met een robot samen te leven, met een VR-bril ervaren hoe het is om niet te kunnen bewegen, bijzondere vlinders onderzoeken onder de microscoop en proberen de mysterybox te kraken.

Op het festivalprogramma staan ook een aantal theatervoorstellingen en interactieve shows, waaronder een dansexperiment met Tiktok-juf JufSanne123 en shows van bioloog en gifwetenschapper Mátyás Bittenbinder en presentator Klaas van Kruistum.

Tickets

Het festival in het Universiteitsmuseum is op zaterdag 24 en zondag 25 augustus en is bedoeld voor families met kinderen tussen de 8 en 14 jaar. Tickets kunnen per festivaldag gekocht worden en geven toegang voor één dag. Met een ticket kunnen bezoekers ook naar het museum zelf en naar de Oude Hortus.