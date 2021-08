Unmute Us eist zaterdag met protestmars in Utrecht dat alle festivals en evenementen doorgaan

De festival- en evenementensector is hard geraakt door de coronamaatregelen en voor de branche is de maat nu vol. Aanstaande zaterdag wordt in vijf Nederlandse steden de protestmars Unmute Us gelopen. Ook in Utrecht wordt die dag geprotesteerd.

Onder de huidige coronamaatregelen mogen evenementen met maximaal 750 bezoekers onder strenge voorwaarden doorgaan. Festivals en evenementen met een grote capaciteit mogen voorlopig niet plaatsvinden. Tijdens de coronapersconferentie van afgelopen vrijdag zijn deze maatregelen voor de evenementensector tot ten minste 19 september verlengd.

Tijdens de demonstratie uiten evenementenorganisatoren en bezoekers ‘hun gevoelens van onbegrip over het kabinetsbeleid rondom evenementen’, aldus de organisatie van Unmute Us. “De boodschap: Stop de willekeur! Wij eisen dat per 1 september 2021 evenementen weer mogen plaatsvinden met een volledige capaciteit.”

‘Einde aan meten met twee maten’

“Unmute Us is absoluut voorstander van het doorgaan van deze grootschalige sportevenementen, van voetbal tot Formule 1 (70.000 bezoekers per dag en vele duizenden bezoekers op de omliggende campings en horecapleinen)”, schrijft de organisatie op haar website.

“Hier wordt namelijk mee bevestigd dat het wél kan en de druk op de zorg hierdoor niet exponentieel groeit. ‘Unmute Us!’ vindt dan ook dat de overheid een einde moet maken aan het meten met twee maten. Laat óók de festivals en andere evenementen doorgaan.”

495 partijen

Unmute Us kwam in eerste instantie voort uit de dancefestivals, maar inmiddels hebben zich volgens de organisatie van de protestmars 495 partijen aangesloten. De demonstranten verzamelen zich zaterdag vanaf 14.00 uur in Groningen, Nijmegen, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam. Waar de protestmarsen beginnen, wordt later bekend.

