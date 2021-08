Unmute Us kondigt nieuwe demonstraties aan; nog niks bekend over eventuele protestmars in Utrecht

Unmute Us, de organisatie achter de massale protestmarsen van afgelopen zaterdag, kondigt nieuwe demonstraties aan. Vanwege de naar eigen zeggen ‘ondermaatse reacties’ uit Den Haag vraagt Unmute Us aan de gehele evenementensector op 11 september opnieuw de straat op te gaan.

Afgelopen zaterdag liepen er in verschillende Nederlandse steden, waaronder Utrecht, volgens Unmute Us zo’n 70.000 mensen mee met de protestmarsen. Daarnaast hadden meer dan 2.500 organisaties zich aangesloten bij het initiatief.

Eerder stelde Unmute Us via een brief acht vragen aan demissionair premier Rutte en demissionair ministers De Jonge en Grapperhaus en de organisatie eiste een reactie van Den Haag. “Kiest u ervoor ons nog langer te negeren, dan zien wij ons genoodzaakt om nieuwe en grotere acties aan te kondigen”, was te lezen in de brief.

Ivoren toren

De organisatie zegt nog steeds op een inhoudelijke reactie te wachten. “Dat uit de ivoren toren niet meer komt dan een uitnodiging voor een gesprek zien wij als een zwaktebod waaruit blijkt dat ze de antwoorden ook niet hebben. Dit sterkt ons in onze overtuiging dat dit beleid gebaseerd is op willekeur. Wij blijven vechten voor heropening en kondigen nieuwe demonstraties aan op 11 september en roepen iedereen op om met ons mee de straten op te gaan.”

Of er net zoals vorige keer weer een demonstratie in Utrecht komt is nog niet bekend.