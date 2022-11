Utrecht 900 wordt vrijdag afgesloten met Parade Zonder Muren, waar duizenden mensen bij zullen zijn

De viering van Utrecht 900 wordt aanstaande vrijdag afgesloten. Er staan die dag allerlei evenementen op het programma, waaronder de Parade Zonder Muren die door verschillende delen van de stad trekt en waarbij zo’n 2.000 deelnemers worden verwacht.

De Parade Zonder Muren is te vergelijken met de Sint Maarten Parade, maar dit keer is er grootser uitgepakt. Zo’n 2.000 mensen lopen mee en langs de route worden nog eens duizenden toeschouwers verwacht. De parade start om 18.00 uur bij het Spoorwegmuseum. Vanaf daar lopen de deelnemers langs de verdwenen buitenmuren van de stad; via de Maliesingel, Tolsteegsingel, Ledig Erf en Catharijnesingel naar het Moreelsepark. Dit duurt ongeveer twee uur. In het Moreelsepark start om 19.00 uur de afsluiting. Dit wordt onder meer gedaan met muziek. Dit feest duurt tot 21.00 uur.

De lichtgevende parade bestaat uit koren, orkesten, dansers, lampionnen, lichtsculpturen en theatrale acts. Deze lichtsculpturen zijn in alle tien de Utrechtse wijken gemaakt en sommige beelden een historisch thema uit. Voorop lopen leden van het Utrechts college. Zij dragen het Paard van Sint Maarten.

De route van de parade wordt vrijdag om 17.30 uur afgesloten voor verkeer. De organisatie roept iedereen op met de fiets te komen. Mensen die toch met de auto het gebied in willen moeten rekening houden met vertraging en hinder.

