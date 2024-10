Utrecht Ballroom Scene wint belangrijke prijs voor acceptatie in Utrecht

De Utrecht Ballroom Scene, een gemeenschap waarin queer- en transgender personen van kleur centraal staan, heeft de Annie Brouwer-Korf prijs gewonnen. Een belangrijke prijs voor organisaties inzetten voor de acceptatie en zichtbaarheid van de Utrechtse lhbtiqa+ gemeenschap.

De trofee werd vrijdag overhandigd door wethouder Eva Oosters namens de gemeente tijdens een feestelijke avond in Het Huis Utrecht. Aan de prijs, vernoemd naar de oud-burgemeester van Utrecht die zich inzette voor de rechten van lhbtiqa+ personen, is een bedrag van vijfduizend euro verbonden. De uitreiking van prijs is onderdeel van het Utrecht Queer Culture Festival.

Sinds 2020 is Utrecht Ballroom Scene een gemeenschap waarin queer- en transgender personen van kleur centraal staan. Ze organiseren wekelijkse voguing lessen, workshops, balls en andere evenementen die de vreugde, empowerment en het welzijn van de gemeenschap ondersteunen.

Verbindend voor iedereen

De jury van de prijs koos uit bijna 40 voordrachten de uiteindelijke winnaar: “Utrecht Ballroom Scene werkt hard aan zichtbaarheid, en is daar succesvol in. Ze gebruiken dans en muziek als middel en dat is verbindend voor iedereen, van elke leeftijd. De ballroom-scene bestaat al heel lang, maar heeft lange tijd geen aandacht gekregen”, zegt de jury.

“Utrecht Ballroom Scene laat zien dat het ook in Utrecht kan. In het bijzonder voor jongeren die veel problemen hadden of hebben, is dit iets bevrijdender. Zoiets als de Utrecht Ballroom Scene was er in Utrecht nog niet.”