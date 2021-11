Utrecht Centraal is kunstwerk rijker: ‘Van drukste station van Nederland naar meest afgelegen eiland op aarde’

Station Utrecht Centraal is een bijzonder kunstwerk rijker. Het werk, Tristan Gong, is gemaakt door de in Utrecht geboren kunstenaar Sarah van Sonsbeeck en is zeker vijf jaar te zien op de eerste verdieping van het station.

Sarah van Sonsbeeck werd in 1976 geboren in Utrecht en woont en werkt tegenwoordig in Amsterdam. Haar werk was te zien bij verschillende culturele instellingen en musea in Nederland, waaronder het Boijmans van Beuningen in Rotterdam en het Van Abbemuseum in Eindhoven. Ook het Centraal Museum in Utrecht heeft werk van haar. Nu staat dus ook op Utrecht Centraal een kunstwerk van Van Sonsbeeck.

Van Sonsbeeck onderzoekt met haar werk al tien jaar het thema ‘stilte’ en werd daarvoor geïnspireerd door haar luidruchtige bovenburen. In 2016 reisde Van Sonsbeeck naar Tristan da Cunha, een vulkaaneiland tussen Kaapstad en Zuid-Amerika.

Onstuimig weer

Op dat eiland deed ze haar inspiratie op voor dit kunstwerk. Ze ontdekt namelijk dat er, vanwege het onstuimige weer op het eiland, maar een paar dagen per week gevist kan worden. Weermannen bepalen welke dagen dat zijn en luiden dan een ‘gong’, bestaande uit een zuurstoffles en een hamer.

Voor Van Sonsbeeck werd de gong het symbool van het eiland, dat staat voor de vindingrijkheid van de eilanders en hun passie voor hergebruik.

Stalen frame

Het kunstwerk bestaat dan ook uit een stalen frame met een zuurstoffles afkomstig van het eiland Tristan da Cunha en twee bronzen kopieën. Net als op het eiland hoort bij de flessen een hamer; de eigen hamer van de kunstenaar, die ze ook twee keer in brons afgoot.

Volgens de NS worden met het kunstwerk het drukste station van Nederland en het stillen, afgelegen Tristan met elkaar verbonden. “Op initiatief van de kunstenaar vinden uitwisselingen plaats tussen beide plekken, bijvoorbeeld door een brief, gedicht of een tekening. Zo reizen de inwoners van Tristan in gedachten naar Utrecht Centraal en de reizigers bij het kunstwerk naar het verre Tristan da Cunha.”

Huiskamer

De NS wil naar eigen zeggen het station laten aanvoelen als huiskamer. “En daar hoort ook kunst bij. Door middel van kunst willen we het reisplezier van reizigers vergroten; het verbindt, inspireert, spreekt tot de verbeelding en laat je genieten.” De tentoonstelling van Tristan Gong is mogelijk gemaakt door de NS, JC Art Fund, Ondernemersfonds Utrecht, Kunstcommissie van stations en ProRail.