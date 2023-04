Utrecht door de jaren heen; De veranderende stad in beeld met JanIsDeMan

Wij laten weleens aan de hand van oude en nieuwe foto’s zien hoe Utrecht door de jaren heen is veranderd, maar JanIsDeMan doet dat nu met behulp van een muurschildering. Op de hoek van de Willem van Noortstraat en de Floris Heermalestraat is een tafereel uit 1935 te zien.

“Het verschil tussen 1935 en nu”, schrijft Jan Heinsbroek (JanIsDeMan) op sociale media. Het kunstwerk is gemaakt op de gevel van het huis dat helemaal rechts in beeld van de schildering zelf staat.

Op het overige deel van het werk is de Willem van Noortstraat te zien in een tijd dat er meer bomen langs de weg stonden dan nu. Ook rijdt een klassieke Citroën het beeld uit.

Duikboot

Eerder deze maand rondde Heinsbroek een ander kunstwerk af in de Utrecht. Op de hoek van de Adenauerlaan en het Attleeplantsoen in de wijk Kanaleneiland is een muurschildering te zien met onder meer een onderzeeër.