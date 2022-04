Utrecht door de jaren heen; Zo werd Koninginnedag gevierd in de stad 1909. Historische optocht, met als thema het afdanken der waardgelders te Utrecht door Prins Maurits op 31 juli 1618, die ter gelegenheid van Koninginnedag werd gehouden tijdens doorkomst van de stoet door de Oranjestraat.

Sinds 2014 viert Nederland Koningsdag, maar in de decennia daarvoor werd het feest nog Koninginnedag genoemd. Ook in Utrecht wordt er altijd groots uitgepakt op deze nationale feestdag. Op 30 april 1999 bezocht toenmalig Koningin Beatrix nog de stad en in 1945 was dat prinses Juliana.