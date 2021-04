Utrecht gaat festival De Parade steunen met geld

Utrecht en de drie andere grote steden hebben geld vrijgemaakt om festival De Parade te kunnen behouden op hun vaste locaties in de Randstad. Wethouders Said Kasmi (Rotterdam), Touria Meliani (Amsterdam), Anke Klein (Utrecht) en Robert van Asten (Den Haag) zijn eensgezind over de waarde van dit festival, ‘juist in deze moeilijke tijden voor de cultuursector’.

De vier gemeenten ondersteunen De Parade vanuit de coronasteunpakketten voor de cultuursector of de bestaande cultuur- of festivalbudgetten. In totaal gaat het om 425.000 euro; 345.000 euro vanuit de coronasteunpakketten van Amsterdam, Den Haag en Utrecht, en 80.000 euro uit de reguliere cultuur- of festivalbudgetten van Utrecht, Rotterdam en Den Haag. De Parade is normaal gesproken een festival dat zonder subsidie kan rondkomen.

Steun

De Parade heeft de G4-steden in 2020 om steun verzocht. Als niet-gesubsidieerde instelling kwam De Parade niet in aanmerking voor steun van het ministerie of die van de afzonderlijke G4-steden in 2020. De Parade heeft daardoor ingeteerd op eigen reserves en de middelen ontbraken om weer op te kunnen starten.

Met de steun van de G4 wordt een belangrijk grootstedelijk platform voor talentontwikkeling en podiumkunsten, zoals de gemeentes het omschrijven, behouden. Veel (jonge) makers en instellingen hebben in de afgelopen jaren gebruik kunnen maken van het nationale platform dat De Parade biedt om producties door te ontwikkelen en een breed publiek te bereiken. De vier grote steden noemen ook het voordeel dat met het geld een bijdrage wordt geleverd aan het behoud van werkgelegenheid van zzp’ers en niet-gesubsidieerde makers en instellingen.

Reacties

Anke Klein, wethouder Cultuur, zegt: “Hopelijk kunnen we samen gauw weer van de Parade in Utrecht genieten. Ik ben blij dat we met de vier grote steden de schouders eronder hebben gezet om te zorgen dat een cultureel festival als De Parade door kan gaan. De Parade inspireert, brengt creativiteit en mooie ontmoetingen voor jong en oud naar onze steden.”

Directeur Theaterfestival De Parade, Nicole van Vessum is erg gelukkig: “De Parade dreigde bij alle steunpakketten buiten de boot te vallen. Daarom vroegen wij de steden waar wij al dertig jaar met veel plezier en liefde naartoe reizen om met een eenmalige bijdrage De Parade te redden. Dat die nu gekomen is laat zien dat de liefde wederzijds is en het draagvlak voor De Parade groot. Het ontroert ons en is een extra stimulans om door te gaan.”