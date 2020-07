Utrecht gaat volgend jaar andere evenementen steunen

De gemeente Utrecht gaat volgend jaar een ander soort evenementen steunen met geld. Zo is omvang niet meer belangrijk. Er wordt gekeken of het evenement past bij de identiteit van Utrecht van ‘gezond stedelijk leven voor iedereen’.

Jaarlijks is er 300.000 euro beschikbaar om organisaties van evenementen te steunen. De voorwaarden om een aanvraag te doen bij het Evenementenfonds Utrecht (EFU) gaan in 2021 veranderen. Zo werd er bijvoorbeeld eerder prioriteit gegeven aan evenement waar minimaal duizenden bezoekers op afkomen, maar dat wordt losgelaten.

Wethouder Klaas Verschuure (Economische Zaken): “Normaal bruist Utrecht aan alle kant, zoals we zingen in ‘Utereg me stadsie’, maar dit jaar was het anders gezien de huidige omstandigheden. We nemen daarom deze maatregelen, om organisatoren van evenementen tegemoet te komen. En vooral om onze inwoners de kans te bieden om zich te kunnen ontspannen met sport, cultuur of andere evenementen in de buurt.”

Spreiding, toegankelijkheid en duurzaam

Met het wijzigen van de subsidieregels wil de gemeente lokale en regionale evenementen mogelijk maken, die zowel de samenhang in de wijken als in de stad versterkt.

Evenementen worden breed opgevat: van sport tot cultuur, voor jong en oud, en alles er tussenin. Daarnaast wordt gekeken naar de spreiding in het jaar van de evenementen, de toegankelijkheid en hoe duurzaam de evenementen zijn. Het geld dat aangevraagd wordt bij de gemeente mag maximaal 50 procent van het budget zijn