Utrecht in teken van hiphop tijdens Freedom City: ‘De doelen van Utrecht 900 zijn in de hiphopwereld vanzelfsprekend’

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Utrecht.

Utrecht 900: De programmamakers – Deel 4

Dansliefhebbers opgelet! Van donderdag 22 september tot en met zondag 25 september staat Utrecht helemaal in het teken van hiphop, tijdens ‘Freedom City 5 ‘Breaking Down The Walls’’. Dit jaarlijkse festival, dat deze keer ook is gekoppeld aan Utrecht 900, moet ervoor zorgen dat alle hokjes verdwijnen en we ervaren hoe muziek en dans ons verbindt. Optredens, masterclasses en battles; alles komt voorbij tijdens deze muzikale vier dagen, die op zondag worden afgesloten met de strijd om de titel van Freedom City Champion in TivoliVredenburg.

De eerste editie van Freedom City vond alweer vier jaar geleden plaats. Het was een idee van Raymond Ramdihal, die momenteel nog steeds directeur van het festival is. “Ik heb destijds contact opgenomen met Raymond den Uijl, een bekende naam in de Utrechtse hiphopwereld. Ik vertelde hem over mijn ambities en vroeg hem om zijn mening en begeleiding. Voor we het wisten stond de eerste editie, in 2018”, aldus Ramdihal.

Kernwaarden

De naam Freedom City komt vaker terug tijdens de viering van Utrecht 900. Zo is het ook de naam van het Utrecht 900-anthem. Dat nummer was een idee van Ramdihal en werd aanvankelijk geschreven voor de vierde editie van Freedom City. “Freedom City is mijn bijnaam van de stad Utrecht. Het is de stad van vrijheid. Ik wilde dat in dat nummer allemaal dingen werden benoemd die bij onze visie pasten, zoals eenheid, gelijkheid, de wijken en identiteit.”

Door die kernwaarden past Freedom City volgens Ramdihal ook goed bij Utrecht 900. “Wij praten in de hiphopwereld niet over inclusiviteit en diversiteit; wij zijn dat. De doelen van Utrecht 900 om muren weg te halen en connecties te maken zijn bij ons vanzelfsprekend. Onze cultuur is gebouwd rondom die connectie en de uitwisseling.”

Freedom City Champion

Die nieuwe connecties zullen dit jaar tijdens de vijfde editie van Freedom City ongetwijfeld weer worden gelegd. Bijvoorbeeld tijdens de Community BBQ bij Street Culture Utrecht, waarmee het festival op 22 september wordt afgetrapt. Daar zullen alle communities van de Utrechtse straatcultuur bij elkaar komen; van hiphopdansers tot graffiti-kunstenaars en BMX’ers. Een dag later vinden er ’s middags masterclasses van internationale grootheden plaats op De Dansopleiding in Overvecht, waarna er ’s avonds op de Mariaplaats straatbattles op het programma staan. Op zaterdag zijn er -ook op de Mariaplaats- twee danstoernooien: breaking-toernooi ‘Support Your Culture’ en ‘The Beastcamp EXP’, een krump-toernooi. De winnaar van The Beastcamp EXP wint een verzorgde trip naar Los Angeles, terwijl de hoofdprijs bij Support Your Culture 2000 euro is. Bovendien is laatstgenoemd toernooi een kwalificatiemoment voor breaking op de Olympische Zomerspelen in 2024.

Op de laatste dag, zondag 25 september, staat in Pandora (TivoliVredenburg) de Grand Finale op het programma. Een dag voor de hele familie, vol spectaculaire dansmoves en optredens met dansers van over de hele wereld. Ramdihal: “Je kunt een team van drie dansers maken en het in toernooivorm opnemen tegen andere teams uit binnen- en buitenland. Alle dansstijlen binnen de hiphopcultuur komen voorbij. Met elkaar strijden de teams om de eer, het prijzengeld en de titel van Freedom City Champion.”

Van de barbecue op donderdag tot de afsluitende battles op zondag: iedereen mag komen kijken en de energie ervaren of zelfs meedoen, benadrukt Ramdihal. “Als jij gisteren bent begonnen met breaken en je gelooft in jezelf: let’s go! Echt iedereen is welkom.”

