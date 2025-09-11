Utrecht is weer zeventien opgevrolijkte elektriciteitskastjes rijker

Het project Van Kastje naar Canvasje heeft de stad weer iets meer kleur gegeven. Zeventien grijze elektriciteitskastjes rondom Pijlsweerd-Oudenoord zijn afgelopen zomer omgetoverd tot kunstwerken. Tien kunstenaars hebben zich laten inspireren door verhalen uit de buurt.

Bewoners konden dit voorjaar verhalen insturen die ze graag op een kastje terug zouden zien. “De uitgewerkte verhalen gaan over het vergroenen van de wijk, spelende kinderen, de geschiedenis en de zijdefabriek die er ooit stond”, vertelt Melissa de Gier, een van de organisatoren. “We hebben er een zelf toegevoegd, bij de Stadskraan. Die wilden we er graag bij hebben omdat we de kraan toch wel iconisch vinden voor de buurt.”

Tekst loopt door onder foto

Drieluik

In de Tuinbouwstraat schilderde Daan Lucas een drieluik. “Er waren veel verhalen over de vergroening en de borrels die in de straat werden georganiseerd. Ook is er een jaar geleden een bewoner overleden die honderd duiven in zijn achtertuin hield. Iemand gaf aan dat de lucht heel leeg was sindsdien”, vertelt Lucas. “Op het eerste kastje heb ik een ei gemaakt, bij het tweede komt daar een duif uit en op de derde vliegt die weg.”

Tekst loopt door onder foto

Lucas, die normaal binnen in zijn atelier werkt, heeft genoten van het project. “Vooral ook omdat je op straat schildert, maak je contact met de wijk. Er kwamen veel fijne reacties”, zegt hij. Tegelijk met hem waren verspreid door de wijk meerdere kunstenaars bezig. “Mensen liepen van maker naar maker om een praatje te maken.”

Zelfstandig project

De kastjes rondom Oudenoord zijn de eerste die zijn beschilderd door Van Kastje naar Canvasje als zelfstandige organisatie, nadat het initiatief is losgekoppeld van vrijwilligersorganisatie Thirty030. “Daar is voor gekozen, omdat we het project willen professionaliseren”, vertelt De Gier, die nu samen met Marleen Bosman de kar trekt bij het project. “We willen ook de kunstenaars een goede vergoeding bieden.”

De editie van afgelopen jaar is gefinancierd door het Ondernemersfonds Utrecht. Nu het project op eigen benen staat, wordt er druk gewerkt aan een website. Daarop komt een overzicht en een route langs alle beschilderde kastjes; op dit moment 72. Tot de site in de lucht is, kunnen geïnteresseerden de locaties terugvinden op de website van Thirty030.