Utrecht krijgt bijzonder schilderij van Nederlandse paus: ‘Hij is nu eindelijk thuisgekomen’

Veel mensen weten het natuurlijk al, de enige Nederlandse paus die we ooit gekend hebben kwam uit Utrecht. Kerkhistoricus Ton van Schaik schenkt een bijzonder schilderij van deze paus Adrianus VI aan Utrecht, en het werk komt natuurlijk te hangen in het Paushuize.

Adriaan Floriszoon Boeyens is geboren in de Brandstraat in Utrecht en werd ruim 500 jaar geleden, in 1522, verkozen tot paus. Dertien maanden zou hij deze functie bekleden totdat hij kwam te overlijden. Een paar jaar daarvoor begon al de bouw van het Paushuize in de binnenstad. Adrianus was op dat moment verbonden aan het hof van keizer Karel V in Spanje en hoopte ooit terug te keren naar zijn geboortestad Utrecht.

In de zomer van 1523 – zes weken voor de dood van Adrianus – schilderde Jan van Scorel de paus. Het is een bekend portret waar verschillende kopieën van gemaakt zijn. Een van die kopieën was in handen van kerkhistoricus Ton van Schaik. Hij gaf zo’n dertig jaar geleden opdracht aan een monnik van de Paulusabdij in Oosterhout, Dom Jan Rahder, om dit werk na te schilderen.

Deze monnik was een uitstekende kopiist en een heel begaafd schilder. Sinds 1997 hing het portret in de werkkamer van Van Schaik waar hij een groot aantal publicaties schreef over de geschiedenis van het Nederlandse katholicisme en biografieën van kardinaal De Jong en kardinaal Alfrink. Van Schaik schenkt nu het schilderij aan de Provincie Utrecht.

Commissaris van de Koning Hans Oosters is blij met de schenking: “De conservator van Paushuize heeft geoordeeld dat het werk in artistiek en historisch opzicht een waardevolle toevoeging is aan de kunstwerken die in Paushuize te zien zijn. En daar kan ik het alleen maar mee eens zijn.” Ton van Schaik vindt het een fijn idee dat Adrianus in zijn voormalige woning komt te hangen: “Hij is nu eindelijk thuisgekomen!”