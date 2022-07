Utrecht krijgt binnenkort weer een xtc-winkel in het centrum van de stad

Utrecht krijgt binnenkort weer een xtc-winkel, dit keer in de Vinkenburgstraat in het centrum van de stad. Bezoekers stappen een fictieve wereld in waarin de drugs is gereguleerd en zij worden uitgedaagd na te denken over het beleid rondom bijvoorbeeld de verkoop en de marketing.

De initiatiefnemer van deze xtc-winkel is het Amsterdamse Drugsmuseum Poppi. “Volgens wetenschappelijk onderzoek is gereguleerde xtc de veiligste optie voor gezondheid, milieu en veiligheid”, is te lezen op de website van het museum. Hoe deze regulering er precies uit moet zien, wordt samen met bezoekers van de winkel onderzocht.

De zoektocht begint bij drie mogelijke verkooppunten; de club, de apotheek of een speciaalzaak. Per verkooppunt kan er vervolgens nagedacht worden over bijvoorbeeld een maximumaantal pillen per persoon of een eventueel doktersrecept dat nodig is om de xtc te kopen. Ook over randzaken zoals marketing wordt nagedacht; moet dit verboden worden of mogen de verkopers ongeremd en overal reclame maken?

Universiteit Utrecht

De xtc-winkel opent op 15 juli en op 29 september wordt het publieksexperiment afgerond. Alle gegevens die dan zijn verzameld worden geanalyseerd door de Universiteit Utrecht. De kaartverkoop start volgende week en een ticket kost voor studenten 8 euro en voor niet-studerenden 10 euro. Bekijk de website van Poppi voor meer informatie.

In mei 2021 opende Jonge Democraten Utrecht ook al een xtc-winkel in de Utrechtse binnenstad. De jongerenorganisatie van D66 wilde hiermee aandacht vragen voor ‘het belang van de legalisering van xtc in Nederland’.