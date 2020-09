Utrecht krijgt de eerste verhalenmachine van Nederland

De verhalenmachine komt voor het eerst naar Nederland en zal te gebruiken zijn in Utrecht. Tijdens het International Literature Festival Utrecht toert de machine, een concept van regisseur Francis Ford Coppola, langs verschillende plaatsen in de stad.

Uit de vrolijk gekleurde verhalenmachine komen stukken van onder andere Remco Campert, Manon Uphoff, Lévi Weemoedt, Herman Koch, A.L. Snijders, Esther Gerritsen en Maarten Biesheuvel. Voor het eerst komt de machine naar Nederland, voor het International Literature Festival Utrecht (ILFU) reist ‘ie langs verschillende plaatsen in Utrecht. Vervolgens blijft de verhalenmachine een tijd lang in TivoliVredenburg.

Mensen op onverwachte plekken verrassen met literatuur, zegt directeur van het ILFU, Michaël Stoker, kan geweldig met de verhalenmachine. “Het ILFU heeft dit jaar als motto ‘We need stories’. Een kort verhaal weet je in een paar minuten te ontroeren of aan het denken te zetten. Ideaal voor onderweg.” Bovendien zijn de verhalen geprint zonder inkt en op biologisch afbreekbaar papier. Dus, heb je het verhaal uit, dan kun je het zonder zorgen ergens achterlaten.

Coppola

Het idee van de verhalenmachine is van de Amerikaanse filmregisseur Francis Ford Coppola. Naast zijn carrière in de filmwereld heeft hij namelijk een café. Coppola had een uitgesproken wens: “Ik wilde een machine in mijn café waar je geen chips, bier of koffie, maar kunst uit kunt halen. En zonder er iets voor te hoeven betalen.” Bij de Franse start-up Short Editions ging toen een lampje branden. Zij ontwikkelden de verhalenmachine, een hip apparaat dat binnen een paar seconden een kort stuk uit bekende literatuur print.

Inmiddels staan er gemiddeld 300 machines wereldwijd, waaronder op treinstations, luchthavens, bibliotheken en scholen.