Utrecht krijgt eerste ‘digitaal museum’ van Europa

Kunstcollectief teamLab opent in 2024 een ruimte voor digitale kunst in Utrecht. Deze immersive digital art space heet Nowhere en komt op de begane grond van Wonderwoods.

Nowhere wordt naar eigen zeggen geen traditionele kunstgalerie. Het wordt onder andere een ruimte voor digitale en interactieve werken. “Het brengt met behulp van technologie een nieuwe vorm van interactieve multi-sensorische kunstzinnige ervaringen”, is te lezen in een persbericht.

In Utrecht krijgt teamLab een ruimte van zo’n 3.000 vierkante meter in het nieuwbouwproject Wonderwoods. De ruimte wordt speciaal voor de permanente tentoonstelling ontwikkeld. “We zijn erg blij dat we de kans krijgen om een permanente tentoonstelling naar Nowhere te brengen.”

Educatief

De tentoonstelling omvat verschillende werken, waaronder ‘Future Park’ en ‘Athletics Forest’. “Future Park is een educatief project gebaseerd op het concept ‘co-creation’, waarbij bezoekers met elkaar een wereld creëren. Athletics Forest is een nieuwe creatieve sportruimte; een concept dat helpt bij het trainen van het ruimtelijk bewustzijn van de mens en het denken in driedimensionaliteit van de wereld.”

TeamLab heeft eerder geëxposeerd de Japanse hoofdstad Tokio. Ook daar waren lichtshows en interactieve creaties te zien. De expositie in Tokio werd door 2,3 miljoen mensen bezocht.

Nowhere wordt de eerste immersive digital arts space van Europa. In 2023 staat de oplevering van Wonderwoods in de agenda en niet veel later opent het Nowhere dus ook de deuren.