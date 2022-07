Utrecht krijgt in aanloop naar Vuelta vier 3D-tekeningen, waarvan één 100 m2 groot wordt

Utrecht krijgt in aanloop naar de start van de Vuelta vier 3D-tekeningen. Verschillende kunstenaars maken in de komende periode op het Jaarbeursplein, bij winkelcentrum Overvecht, op het Brusselplein in Leidsche Rijn en aan de Heidelberglaan op het Utrecht Science Park tekeningen die te maken hebben met de Spaanse wielerronde.

De 3D-tekeningen in Overvecht, Leidsche Rijn en op het Utrecht Science Park worden zo’n 30 vierkante meter groot. Met een oppervlakte van 100 vierkante meter wordt het kunstwerk op het Jaarbeursplein het grootst.

Er is voor deze vier locaties gekozen omdat het parcours van de Vuelta er vlakbij ligt. “De vier 3D-tekeningen brengen niet alleen een ode aan de wielerkoers, maar vestigen ook de aandacht op de vele culturele en sportieve activiteiten die rondom de Vuelta in stad en regio Utrecht plaatsvinden”, schrijft Utrecht Marketing, mede-initiatiefnemer van de tekeningen, in een persbericht.

Kunstenaars

De kunstenaars die aan de slag gaan zijn Roberto Treviño Rodriguez uit Mexico (Heidelberglaan), Aziz Elgart uit Marokko (Brusselplein), Kerim Mušanović uit Bosnië en Herzegovina (Shoppingcenter Overvecht, plein voor de HEMA) en de Franse Sweo en Nikita (Jaarbeursplein). De kunstenaars nemen elk een eigen 3D-tekening voor hun rekening. Sweo en Nikita werken als duo.

Woensdag 3 augustus moeten alle werken af zijn. Donderdagavond 18 augustus trapt de Vuelta af met een ploegenpresentatie op het Vredenburg. Op 19 augustus begint de eerste etappe, een ploegentijdrit door de stad.