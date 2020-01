Utrecht maakt werk van jong erfgoed; Inventarisatie in 2020 klaar

De gemeente Utrecht gaat bijzondere bouwkunst uit de periode van 1970 tot 2008 in kaart brengen. Er is een inventarisatie in gang gezet en die moet eind dit jaar zijn afgerond.

De aanleiding voor de inventarisatie van Jong Utrechts Erfgoed was het nieuws over de verbouwing van het Universiteitsmuseum. Er ontstond ophef door over deze verbouwing, vanwege de architectuurhistorische waarde van het gebouw. De universiteit besloot overigens later om te gaan verbouwen met behoud van de architectonische waarde.

Arjan den Boer startte dit jaar voor DUIC al een serie verhalen over monumenten uit de periode 1970-2000. Lees hier de eerste aflevering over Hoog Catharijne nog eens terug.

Intussen is er in Utrecht een onderzoek gestart en het nodige ‘veldwerk’ gedaan. Er is informatie en literatuur verzameld over de wijken die in deze periode zijn gebouwd en over individuele panden. Er moeten nog gegevens aan de verschillende panden worden toegevoegd, zoals het bouwjaar en de naam van de architect. De fase van selectie moet nog plaatsvinden. Ook de eigenaren van de betreffende gebouwen moeten nog worden ingelicht.

Resultaten

Aan het eind van dit jaar is de verwachting dat de resultaten kunnen worden gedeeld. Ook komt er binnenkort een informatieavond in Voordorp – geheel gebouwd in deze periode – en komt er een onderzoek naar de beleving en waardering van erfgoed in jonge wijken.

De gemeente stelt dat er ook landelijk aandacht is voor architectuur van na circa 1965/1970. Ook bij veel andere (grote en middelgrote) gemeenten speelt de inventarisatie en het behoud van de jongste bouwkunst.

“Het blijkt bijzonder nuttig om informatie uit te wisselen over methodiek, aanpak en draagvlak. Daarvoor is een landelijke werkgroep van gemeenten specifiek voor dit onderwerp begin 2019 in het leven geroepen, onder voorzitterschap van Utrecht”, aldus wethouder Anke Klein.